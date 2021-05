L’anatomie de Grey il s’est séparé de l’un de ses acteurs les plus aimés après le départ de Jesse Williams dans son rôle de Jackson Avery dans la saison 17. Le médecin a déménagé à Boston où il a eu une rencontre émouvante avec April Kepner, joué par Sarah Drew. Dans une interview, l’acteur a parlé de ses adieux et a parlé de l’avenir de Japril dans la série médicale. Pouvez-vous revenir l’année prochaine?

Williams a passé 11 ans sur le drame ABC et est apparu dans un total de 270 épisodes.. Son rôle était de plus en plus important et l’un des plus mémorables des fans est son romance fictive avec Drew. C’est pourquoi les retrouvailles du couple dans la saison en cours ont été célébrées par le fandom. Cependant, Cela a également conduit à la déception car cela signifiait le départ de l’acteur du programme.







« C’est arrivé naturellement en honorant réellement la vérité du personnage, pas ce que je veux ou ce que la série veut, ou ce que veulent les fans. Qu’est-ce qui est vrai du personnage? Où se trouverait-il? », a expliqué l’interprète de 40 ans à Deadline au sujet de la décision de mettre fin à sa participation à Grey’s Anatomy.

Dans la note, l’acteur a reconnu qu’il avait interféré avec le départ de Jackson pour travailler dans une fondation car dans sa vie privée, il maintient un engagement fort envers la société. De plus, il a assuré que le Dr Avery « Vous aurez beaucoup de trébuchements sur votre chemin vers le succès »mais il n’abandonnera pas tant qu’il ne l’obtiendra pas. À son tour, il a répondu à ce que tous les fans attendaient: Va-t-il retourner en avril?

Jesse Williams a évoqué le retour de Japril sur l’avenir de Grey’s Anatomy

« Oui, je pense qu’il est tout à fait possible qu’il ravive une relation amoureuse avec son ex-femme, ils sont très bien ensemble, mais le plus important est que ce dont il a besoin, c’est de l’amitié et de la gentillesse, de la patience et de la compréhension. Je pense qu’il l’obtiendra avec elle. et vous pouvez la partager, la donner et lui rendre la pareille. »Il a répondu à la joie du public.

Comme si cela ne suffisait pas, il s’est également exprimé sur la possibilité de revenir dans la série pour une apparition spéciale. « Ouais, je pense que c’est tout à fait possible. Je pense que c’est tout à fait possible. On ne sait jamais comment les choses vont se passer. Il y a beaucoup d’autres facteurs en jeu, y compris les horaires et d’autres choses, mais j’aime l’idée de garder cette option ouverte. ., affirmait sans hésitation et gardait la possibilité de revoir Japril sur l’écran.