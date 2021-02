Jesse Plemons rejoint Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

L’Irlandais La star Jesse Plemons retrouve le réalisateur légendaire Martin Scorsese pour sa prochaine photo, Les tueurs de la lune des fleurs, avec l’acteur prêt à jouer le rôle principal. Plemons rejoint le lauréat d’un Oscar Leonardo DiCaprio et le lauréat d’un Oscar Robert De Niro dans un thriller à gros budget que Scorsese réalise pour Apple Studios et Imperative Entertainment.

La tête dans une production aussi importante est une vraie victoire pour Jesse Plemons, qui au cours des dernières années a prouvé son talent à maintes reprises, renforçant les goûts de Breaking Bad, L’Irlandais, La posteet la comédie Soirée jeu dans des seconds rôles voleurs de scène. Plemons jouera le rôle qui devait à l’origine être assumé par DiCaprio avant que le célèbre acteur ne demande des réécritures et la possibilité de jouer un rôle secondaire.

Plemons jouera donc Tom White, l’agent principal du FBI enquêtant sur les meurtres au centre de Les tueurs de la lune des fleurs qui est devenu connu comme le règne de la terreur. Basé sur le livre acclamé par la critique Killers of the Flower Moon: Les meurtres d’Osage et la naissance du FBI de David Grann, le film racontera l’histoire d’une série de meurtres de riches Osage qui ont eu lieu dans le comté d’Osage, dans l’Oklahoma, au début des années 1920, après la découverte de grands gisements de pétrole sous leurs terres. Cela déclenche une enquête majeure du FBI impliquant J. Edgar Hoover.

Leonardo DiCaprio jouera maintenant le neveu pour Robert de niro, avec le Taureau furieux star jouant William Hale, «le roi des collines d’Osage», l’homme responsable de la plupart des meurtres. Lily Gladstone de Certaines femmes et Milliards La célébrité remplit le casting comme Ernest Burkhart, un Osage marié au personnage de DiCaprio.

L’homme derrière Forrest Gump et Le bon berger, Eric Roth, a écrit le scénario et la production se déroulera sur place dans l’Oklahoma. Scorsese dirigera et produira le projet pour Apple Studios et Imperative Entertainment. Aux côtés de Scorsese, Dan Friedkin et Bradley Thomas d’Imperative et Appian Way Productions de DiCaprio.

Martin Scorsese a déjà fourni un aperçu de ce que le public peut attendre du projet, le réalisateur appelant Les tueurs de la lune des fleurs un dicton « occidental »: « Nous pensons que c’est un western. C’est arrivé en 1921-1922 dans l’Oklahoma. Ce sont certainement des cow-boys, mais ils ont des voitures et aussi des chevaux. »

Les plemons peuvent actuellement être vus dans le puissant biopic historique Judas et le Messie noir aux côtés du nominé aux Oscars Daniel Kaluuya et Sortez La star LaKeith Stanfield, qui raconte l’histoire de William O’Neal, qui est obligé d’accepter un accord de plaidoyer avec le FBI et d’infiltrer la section de l’Illinois du Black Panther Party pour recueillir des renseignements sur le président Fred Hampton.

Avec le plomb dans Les tueurs de la lune des fleurs, Plemons aurait également été sollicité pour jouer le rôle principal dans le prochain long métrage du réalisateur Jordan Peele, l’acteur devant refuser la chance de rejoindre le dernier thriller de Peele en raison de conflits d’horaire.

La réunion de Scorsese avec DiCaprio et De Niro était déjà une perspective assez excitante, et avec Plemons maintenant prêt à montrer la voie, Les tueurs de la lune des fleurs a tout le potentiel pour être un véritable classique cinématographique argenté. Les tueurs de la lune des fleurs n’a pas encore de date de sortie. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Killers of the Flower Moon, Apple TV Plus, Streaming