Jesse Plemons a répondu aux critiques de Sam Elliott sur The Power of the Dog

Le film réalisé par Jane Campion est le coup de coeur de la cérémonie. Tous ses acteurs sont nominés, ainsi que le réalisateur, et il concourra également pour le prix le plus élevé.

©NetflixPlemons a joué dans le film aux côtés de sa partenaire, Kirsten Dunst.

Tout indique que ce sera l’année de Netflixqui pourra enfin se débarrasser de l’épine du prix du meilleur film après s’être enfui avec Romeà partir de Alphonse Cuaron. Le pouvoir du chien est l’un des favoris et il est difficile de penser à une autre histoire, à l’exception de Belfast, qui peut le forcer quand il s’agit de répartir les voix. Réalisé par Jeanne Campion (première femme nominée deux fois dans le rôle de réalisatrice), créée le 1er décembre.

Comme si l’accueil du film ne suffisait pas (94% en Tomates pourries), L’Académie il a également nommé tous ses acteurs: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee. De tous, l’un de ceux qui parlaient était Plemonsqui dans une interview avec Le journaliste hollywoodien répondu à ceux qui ont critiqué cette histoire. Son message était principalement destiné à Sam Elliot.

l’acteur de Une star est née avait parlé sur le podcast de Marc Brun où il s’en prend au portrait de cow-boys réalisé par Jeanne Campion au Le pouvoir du chien: « Ils courent partout en jambières et sans chemise. Il y a toutes ces allusions à l’homosexualité tout au long du film. ». Ainsi, il a déclaré que, même s’il aimait les films du Néo-Zélandais, cette production de Netflix il lui semblait « une merde ** ». Ses mots avaient déjà été répondus par les autres membres de la distribution et maintenant c’était son tour. Plemons.

« Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent »dit l’acteur. Cependant, interrogé en profondeur par Le journaliste hollywoodien noté que les propos de Elliot ce « fais rire ». En plus de s’assurer que « Il y a différentes couches à cela »ajoutée: « Tout le monde ne doit pas aimer ça. Je dirai cela. C’est bien ». La vérité est que pour L’Académie il semble l’avoir aimé et l’a positionné comme le plus nominé avec 12.

Les mots de Cumberbatch aux BAFTA

contrairement à Plemmons, Benedict Cumberbatch était encore plus énergique avec sa réaction aux paroles de Elliot. « Quelqu’un a été vraiment offensé, je ne l’ai pas entendu donc c’est injuste pour moi de le commenter en détail, à cause de la façon dont nous montrons l’Occident. Au-delà de cette réaction, de cette sorte de déni qu’on peut être autre chose qu’hétéronormatif à cause de la manière dont il gagne sa vie ou de son lieu de naissance, il y a beaucoup d’intolérance dans le monde contre l’homosexualité, contre l’acceptation de l’autre, de tout genre de différence » puis condamné qu’il pensait à « déconstruire » ceci à travers Philton caractère. « Pas un cours d’histoire »a-t-il conclu.

