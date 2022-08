Jesse Eisenberg serait « choqué » si sa Lex Luthor revenait un jour

Après avoir fait ses débuts en tant que Lex Luthor en 2016 Batman v Superman : L’aube de la justice, Jesse Eisenberg continuerait à reprendre le rôle pour une brève apparition dans le film de suivi Ligue des Justiciers. Parce que l’état du DCEU a radicalement changé depuis ces films, il n’y a pas eu d’apparitions ultérieures de Lex d’Eisenberg, et il n’y a pas non plus de plans pour le moment pour que l’acteur reprenne le rôle dans un futur projet. À ce stade, Eisenberg lui-même considère qu’il est très peu probable qu’il revienne un jour sur ce rôle.

Cela dit, Eisenberg serait prêt à revenir en tant que Lex si quelqu’un de Warner Bros. devait l’appeler. Parlant récemment de son personnage de Lex Luthor, par Date limite, Eisenberg a déclaré qu’il doutait qu’il soit à nouveau dans un autre film de DC, bien qu’il note que ce serait un « choc agréable » s’il recevait l’offre. Il dit également qu’il ne sera pas trop dérangé s’il ne peut plus jamais jouer à Lex, car il n’a pas grandi en tant que fan de bandes dessinées, mais qu’il aimait le faire. Batman contre Superman et jouer ce rôle particulier.

« Je serais choqué si je me retrouvais dans un film de DC, mais ce serait un choc agréable. Écoutez, je ne suis pas un fan de bandes dessinées. Pour moi, ce n’était pas jouer un rôle que j’avais envisagé depuis l’enfance . Pour moi, c’était une chance de jouer ce grand personnage que ce grand écrivain a écrit, et j’ai adoré faire ça. Donc, le jouer est une joie, et ne pas le jouer n’est pas quelque chose que je vais être J’ai honte d’en parler à mes enfants, parce que ce n’est pas un genre important dans ma vie, même si j’ai adoré faire ce film. »

Même en mettant Lex Luthor de côté pendant un moment, Eisenberg dit également qu’il est prêt à apparaître dans un nouveau film de super-héros, même si c’est pour un autre film DC ou même un long métrage Marvel. Voici ce qu’il a dit lorsqu’on lui a demandé s’il ferait un autre film de super-héros.

« Ouais. Parce qu’en tant qu’acteur, vous faites toutes sortes de choses différentes, et parfois de grands rôles apparaissent dans des choses vraiment commerciales et parfois des rôles terribles apparaissent dans des films indépendants.

Jesse Eisenberg aimerait revenir en tant que Lex

Ce n’est pas la première fois que Jesse Eisenberg commente son avenir potentiel en tant que Lex Luthor. L’année dernière, l’acteur a également parlé de la possibilité dans une interview ComicBookMovie.com. Il a également déclaré qu’il n’avait aucune idée si et quand sa Lex Luthor reviendrait un jour dans le DCEU, bien qu’il ait également expliqué pourquoi il serait si heureux de revoir ce rôle, même en tant que personne qui n’aime pas les bandes dessinées. . Comme Eisenberg l’a dit à l’époque, il avait l’impression qu’il venait de maîtriser pleinement ce personnage à la fin du film.





« Je suis probablement la dernière personne à connaître la réponse à cette question parce que je ne sais pas comment ils prennent ces décisions. Vous savez, mon parcours est dans le théâtre où vous faites une pièce 200 fois et vous avez l’impression d’être juste J’aimerais jouer à nouveau n’importe quel personnage. Après la fin d’un film, les acteurs se tournent généralement les uns vers les autres et se disent : » Oh, maintenant, je sais enfin ce que je fais et je comprends ce que je fais. mon but [was].’ Les acteurs, d’après mon expérience, aiment jouer à nouveau des rôles, mais celui-là ne dépend tout simplement pas de moi. Je suis sûr que je pourrais faire un one-man show quelque part mais personne ne le ferait, tu sais… »

Le temps nous dira si nous reverrons un jour la Lex d’Eisenberg, mais nous aurons toujours Batman contre Superman.