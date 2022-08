Jesse Eisenberg jouera un Sasquatch pour le prochain rôle au cinéma

Acteur de cinéma Jesse Eisenberg entrera dans son rôle le plus étrange à ce jour avec son récent casting en tant que Sasquatch dans un prochain film. Nominé à l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le réseau socialEisenberg peut être reconnu à partir d’un certain nombre d’autres films, y compris Batman v Superman : L’aube de la justice, Maintenant tu me vois 1 & 2et le Zombieland films. Il s’est également glissé derrière la caméra cette année pour son premier long métrage de réalisateur avec la sortie de Lorsque vous avez fini de sauver le mondequi a récemment été projeté au Festival du film de Sarajevo.

Par Variété, Eisenberg a parlé de son nouveau film, dans lequel il réalise son Zombieland co-star Emma Stone aux côtés de Julianne Moore et Finn Wolfhard. Eisenberg a rappelé le nombre de « mauvaises notes » qu’il avait reçues tout au long de sa carrière et craignait de finir par faire de même avec son casting pour Lorsque vous avez fini de sauver le monde. Tout a fonctionné, cependant, avec Eisenberg faisant l’éloge du vétéran de l’écran Moore.

« J’ai reçu tellement de mauvaises notes dans ma vie d’acteur. J’avais tellement peur inutilement que je les donnerais à mes acteurs… [Juliane Moore is] le meilleur. [She gravitates toward characters who are] très froid et très chaud à la fois, leur froideur [coming] de leurs propres insécurités plutôt que de leur propre méchanceté.

Dans l’interview, Eisenberg révèle également le prochain rôle de film qu’il est sur le point de jouer. Ce sera pour un film de David et Nathan Zellner, et bien qu’Eisenberg ne révèle pas le titre, il dit qu’il jouera un Sasquatch. Il fera tout son possible avec le personnage, qui n’inclut aucun dialogue parlé et se couvre de la tête aux pieds dans une fourrure de type Bigfoot.

« Je joue un Sasquatch : maquillage complet, poils sur tout le corps, pas de lignes. Je grogne, mais pas de lignes. J’ai tellement hâte d’y être. »

Jesse Eisenberg rejoint de nombreux acteurs qui ont joué des Sasquatches à l’écran

Bigfoot, le légendaire Sasquatch qui aurait été vu par différentes personnes dans divers endroits pendant des siècles, a inspiré d’innombrables films. L’un des exemples les plus connus est le film comique Harry et les Henderson, bien que la plupart des films Sasquatch soient généralement des films d’horreur. Certains des films Bigfoot sortis ces dernières années incluent Famille Bigfoot, Bigfoot contre les Illuminati, Sasquatchet Bigfoot contre Megalodon.

Il y a également eu des émissions de télé-réalité réalisées à la suite de « chasseurs de Sasquatch » alors qu’ils cherchent à prouver une fois pour toutes l’existence de Bigfoot. Jusqu’à présent, aucun ne semble avoir réussi, car il n’y a pas encore eu d’ADN ou d’autres preuves irréfutables qui ont convaincu la communauté scientifique que la créature est réelle. Mais cela n’empêchera pas la légende de rester en vie, comme en témoignent les observations continues et la sortie continue de nouveaux films mettant en vedette le célèbre primate à fourrure.