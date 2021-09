Jesse Eisenberg et la possibilité de revenir en tant que Lex Luthor au DCEU

2021 a été l’année de la version de Ligue de justice dirigée par Zack Snyder dans laquelle Lex Luthor, interpreté par Jesse Eisenberg, révèle à Coup mortel l’identité de Homme chauve-souris. De cette façon, il a été établi ce que serait le film de l’Homme chauve-souris interprété par Ben affleck, avant son annulation. En revanche, dans la version de Ligue de justice de Joss Whedon, Luthor donne lieu à un Ligue de l’injustice. Les deux cas représentent un retour du personnage.







Dans une interview avec ComicBookMovie, Eisenberg a reconnu son intérêt à revenir au DC Univers étendu comme le méchant et que son idée du métier d’acteur est intimement liée à la conception de ce personnage auquel il souhaite continuer à donner vie. Y aura-t-il de nouvelles opportunités pour Lex Luthor continuent d’apparaître dans le DCEU? Attention ! : La direction de la franchise n’est pas encore claire.

Lex Luthor de retour au DCEU ?

« Je suis probablement la dernière personne à connaître la réponse à cette question parce que je ne sais pas comment ces décisions sont prises. Vous savez, mon passé est dans le théâtre où vous jouez un personnage 200 fois et vous avez l’impression d’être lui tenant la main la dernière fois. J’adorerais jouer à nouveau n’importe quel personnage. « Eisenberg a souligné qui a également assuré que les acteurs l’aiment « revenir aux vieux papiers« .

Lex a-t-il eu la chance d’apparaître dans le film ? Homme chauve-souris réalisé et interprété Ben affleck? La réponse est dans les bureaux de Warner, mais la vérité est qu’une relation entre les personnages s’est établie dès la fin de Batman contre Superman, quand la chauve-souris dit à Lex qu’il sera toujours derrière lui. Et le cliffhanger entre Luthor et Deathstroke fait aussi supposer que Eisenberg aurait pu participer au projet annulé.

Une autre possibilité pour Jesse Eisenberg continuez à montrer toutes vos histoires car le méchant est une suite de l’entrée originale de Superman dans le DC Univers étendu: Homme d’acier. Bien sûr, la réalité est que le premier film a eu une réponse partagée parmi le public. Il convient de préciser que cet auteur a apprécié la performance de Henri Cavill comme le héros. Une nouvelle confrontation entre le débrouillard Luthor et le Kryptonien pourrait plaire au public.