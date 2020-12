Jessa Duggar a plaisanté sur Jana, Joy-Anna et Johannah Duggar ayant toutes des noms similaires dans sa famille

Les Duggars sont connus pour leurs règles strictes et leur grande famille, et Jim Bob et Michelle Duggar ont également reçu une tonne de flack pour les noms qu’ils ont donnés à leurs enfants. Les parents de 19 enfants ont décidé de donner à tous leurs enfants des noms commençant par la lettre «J.» Bien que les enfants Duggar ne semblent pas déranger, ils ont été une source de ridicule pour les critiques.

Récemment, Jessa Duggar a fait une blague sur quelques-uns de ses frères et sœurs ayant également des noms similaires. Voici ce qu’elle a écrit.

Jim Bob et Michelle Duggar ont donné à tous les noms de leurs enfants commençant par « J »

Jessa, Jinger, Joy-Anna et Jana Duggar | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via Getty Images)

Nous savons que tous les enfants de Jim Bob et Michelle ont des noms qui commencent par la même lettre, mais ce n’était pas initialement prévu. Ils ont décidé de nommer leur premier fils Josh. Et ils ont nommé leur deuxième bébé Caleb, bien que Michelle ait malheureusement fait une fausse couche. Après cela, les jumeaux John-David et Jana sont nés. Josh et John-David sont tous deux des noms bibliques, tandis que Michelle voulait nommer Jana d’après sa grand-mère, Ana, note In Touch Weekly. À partir de là, la tradition du «J» a commencé à vraiment prendre forme.

«Nous avons pensé: ‘Eh bien, si c’est le dernier bébé que nous avons, ce serait terrible si nous avions Josh, Jana, John et… Marianne.’ Parce qu’ils pourraient dire: «Pourquoi ne m’avez-vous pas nommé avec un J?», A expliqué Michelle, selon In Touch.

«Ce n’est pas quelque chose que nous avions prévu», a ajouté Michelle. «Nous ne voulions tout simplement laisser personne de côté après cela, donc les noms J sont restés.»

Joy-Anna Duggar et Jinger Duggar ont le même surnom pour leurs filles

De nombreux enfants de Jim Bob et Michelle sont plus âgés, mariés et ont leurs propres enfants. Aucun d’entre eux ne porte la tradition du nom «J», bien que Josh et Anna Duggar aient nommé leurs six enfants avec des noms «M». Et Jinger et Joy-Anna Duggar ont le même surnom pour leurs petites filles.

Joy-Anna et son mari, Austin Forsyth, ont donné naissance à une petite fille en septembre 2020. Ils ont décidé de nommer leur fille Evelyn Mae – Evy Mae en abrégé.

Jinger et son mari, Jeremy Vuolo, ont eu leur petite fille en novembre 2020. Et ils l’ont nommée Evangeline Jo, avec Evy Jo comme surnom.

Les fans de Duggar se demandent probablement pourquoi Jinger et Joy-Anna choisiraient le même surnom pour leurs enfants, mais il est clair que cela ne les dérange pas. Il est prudent de supposer que les noms complets seront probablement utilisés lorsque les petites filles visiteront la maison de Jim Bob et Michelle.

Jessa Duggar a plaisanté sur le fait que ses sœurs avaient des noms similaires

Il semble que Jessa soit parfaitement consciente que certains des noms de ses sœurs se ressemblent. Les utilisateurs de Reddit ont remarqué qu’elle avait commenté le message de Jeremy qui louait Jinger en tant que mère et partenaire. Jessa a commenté à un fan les noms d’Evy Jo et Evy Mae.

«Les noms sont en quelque sorte similaires, mais pas plus que Jana, Joy-Anna et Johannah», a-t-elle écrit avec un emoji riant.

«Je suis choqué par le commentaire de Jessa», a commenté un utilisateur de Reddit. Ils ont ajouté qu’ils voyaient rarement ce niveau de «conscience de soi» de la part de la famille, en particulier sur les réseaux sociaux.

«J’aime que Jessa puisse en rire», a écrit un autre.

«Jana, Joy-Anna et Johannah sont bien pires pour moi», a ajouté un autre. «Ils sont sœurs qui ont fondamentalement le même nom. Je pense que c’est plus important que les cousins ​​partageant un nom.

Il est clair qu’aucun des Duggars ne semble déranger les cousins ​​partageant un surnom. Et cela ne ressemble pas non plus à Jana, Joy-Anna ou Johannah partageant des noms très similaires.

