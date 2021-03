Jess Glynne a appelé pour avoir utilisé l’insulte transphobe dans l’interview de Mo Gilligan

Jess Glynne a utilisé le terme offensif sur le podcast Mo Gilligan.

Jess Glynne est critiquée après avoir utilisé un terme transphobe dans une récente interview avec Mo Gilligan sur son podcast hebdomadaire.

Hier (8 mars), Mo Gilligan a publié un tout nouvel épisode du podcast The Mo Gilligan avec Jess Glynne. Dans l’épisode, Mo a interviewé Jess sur sa carrière à ce jour et comment elle est devenue l’artiste multi-platine qu’elle est aujourd’hui. Cependant, peu de temps après la mise en ligne de l’épisode, un clip de Jess utilisant une insulte transphobe pendant l’interview est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Le podcast a depuis été supprimé des plateformes officielles. Cependant, les gens appellent Jess pour son utilisation de l’insulte.



Jess Glynne a appelé à utiliser l’insulte transphobe dans l’interview de Mo Gilligan. Photo: @jessglynne via Instagram, @mothecomedian via Instagram

Dans le clip viral, Jess raconte une anecdote dans laquelle elle dit: « C’est probablement la partie la plus drôle … nous sommes arrivés au bout de notre piste ou quoi que ce soit et c’était comme à **** y comme un truc comme un club de strip-tease , et il est ce mauvais homme comme « Qu’est-ce que c’est? ». C’était incroyable et il était debout dans un coin comme, « Oh mes jours. » «

Étant donné que le terme «t **** y» est une insulte utilisée contre les personnes trans, les gens ont commencé à appeler Jess. Une personne a tweeté: « Jess Glynne, vous auriez vraiment pu énoncer cela beaucoup mieux. »

La propriétaire du club de strip-tease Luciya Blake a ajouté: « En tant que propriétaire d’un ‘club de strip-tease tranny’, je demanderais à Jess Glynne de ne pas utiliser d’insultes pour nous décrire ou de nous appeler ‘hommes en perruques’. En fait, laissez-nous simplement de côté vos anecdotes amusantes , nous ne sommes pas la risée, nous sommes des êtres humains. «

La comédienne Holly Stars a ajouté: « La vidéo de Jess Glynne est une double poubelle. Il y a bien sûr l’insulte – et la ligne de frappe de toute l’histoire dans laquelle elle utilise l’insulte est qu’elle emmène (vraisemblablement) un homme hétéro / homophobe dans un coffre-fort étrange. l’espace et comme c’est drôle pour elle de voir sa réaction. Elle peut baiser. «

En tant que propriétaire d’un «club de strip-tease tranny». Je demanderais à Jess Glynne de ne pas utiliser d’insultes pour nous décrire ou de nous appeler «hommes en perruque». En fait, laissez-nous juste de vos anecdotes amusantes, nous ne sommes pas la risée, nous sommes des êtres humains. 😩😩😩😩 pic.twitter.com/oZ6rWR5Ipw – Lucia Blayke (@luciablayke) 7 mars 2021

La vidéo de Jess Glynne est une double poubelle. Il y a l’insulte bien sûr – et la ligne de force de toute l’histoire dans laquelle elle utilise l’insulte est qu’elle emmène un homme (vraisemblablement) hétéro / homophobe dans un espace sûr et étrange et à quel point il est drôle pour elle de voir sa réaction. Elle peut baiser. – Étoiles Holly (@hollywstars) 7 mars 2021

Les gens demandent également à Mo et à son équipe de publier le clip. Une personne a écrit: « Je suis un grand fan de Mo, mais avoir Jess Glynne sur le podcast et personne ne la retire sur cette insulte en T et cela fait le montage (qui est maintenant utilisé pour la promo) une! »

La popstar Cher Lloyd a également tweeté: « Il n’y a absolument aucune excuse pour les insultes transphobes. »

Je suis un grand fan de Mo, mais avoir Jess Glynne sur le podcast et personne ne la retire sur cette insulte de T et le montage (qui est maintenant utilisé pour la promo) n’est pas celui-là! – Steven 🐻 (@BearGoddard) 7 mars 2021

il n’y avait absolument aucune raison pour que ce clip de jess glynne voie jamais la lumière du jour, le nombre de personnes qu’il aura traversé pour arriver au monde … il n’y a tout simplement aucun souci à protéger les gens des conneries et je déteste ça ici! – G (@oneofthosefaces) 7 mars 2021

Je pensais que c’était une vieille vidéo … mais elle a été publiée il y a un jour. ➡️ Clairement pas de représentation trans derrière l’équipe qui crée le podcast

➡️ Aucune conscience des problèmes trans de Mo Gilligan

➡️ Pas de sensibilisation aux problèmes trans de Jess Glynn Faire mieux. https://t.co/YvVxlFdfzV – Josh (@ROGNJSH) 7 mars 2021

Il n’y a absolument aucune excuse pour les insultes transphobes. – Cher Lloyd (@CherLloyd) 8 mars 2021

Dans l’état actuel des choses, ni Jess ni Mo ne se sont excusés pour la vidéo. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

