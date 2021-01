J’espère que vous avez faim! On dirait que nous aurons plus de Bugsnax à l’avenir

Nous avons été plutôt séduits par Bugsnax, le jeu de lancement culte de PlayStation 5. Disponible gratuitement pour les membres PS Plus, le jeu d’aventure décalé a été une réussite pour le développeur Young Horses. L’équipe a conçu quelque chose d’adorablement idiot mais teinté d’obscurité, avec un récit qui va dans des endroits auxquels vous ne vous attendez peut-être pas. En fait, certains dialogues post-crédits quittent le jeu sur un cliffhanger alléchant, faisant allusion à un plus grand mystère.

Heureusement, il semble que Young Horses n’ait pas tout à fait fini avec Bugsnax. S’adressant à Kotaku, le directeur créatif et écrivain principal Kevin Zuhn a déclaré qu’il y avait plus à venir. «Nous sommes toujours en train de déterminer ce que nous voulons faire exactement après la sortie, mais nous n’avons certainement pas encore fini de travailler sur Bugsnax», dit-il. Quant à cette séquence post-crédits susmentionnée, Zuhn dit qu’il « détesterait laisser ce fil de l’intrigue en suspens pour toujours ».

On ne sait pas exactement comment le jeu continuera. Qu’il s’agisse d’une forme de DLC ou d’une suite complète, nous sommes vraiment curieux d’en savoir plus sur le monde énigmatique de Bugsnax. Souhaitez-vous voir plus de cette série inhabituelle dans le futur? Pas de spoilers s’il vous plaît dans la section commentaires ci-dessous.