Jesen Ackles a confirmé que d’autres personnages surnaturels reviendraient dans les Winchesters

L’acteur Jensen Ackles a veillé à ce que la série dérivée »Les Winchester » aura plus d’apparitions de personnages à partir de »Surnaturel » dans les saisons futures. Dans une interview, Ackles a évoqué l’arrivée de plusieurs visages familiers tout au long de la saison 1 de « The Winchesters », y compris le retour d’Ackles lui-même en tant que Dean Winchester.

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres personnages bien-aimés de » Supernatural » reviendraient dans de futurs projets, l’acteur a répondu que cela et d’autres sont prévus pour la saison 2 de » The Winchesters ». « Ouais. Les gens disaient : ‘Est-ce qu’on va voir plus de visages dans le final ?’ Et j’ai dit: « Bien sûr qu’ils le feront, mais je ne vous dirai pas qui » », a déclaré Ackles.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Où pouvez-vous voir la troisième saison de Superman & Lois

L’acteur a poursuivi en disant: » Il y a un trésor à choisir. Et à l’avenir, si Dieu le veut, il y a eu beaucoup d’intérêt de la part de personnes profondément ancrées dans la série « Supernatural » qui ont dit : « Hé, pourquoi n’ai-je pas reçu d’appel ? » Et je me suis dit : « Attends la saison 2. » »

Il a ajouté: « J’espère que nous pourrons faire venir ces visages familiers. Nous voulons rendre le spectacle aussi divertissant que possible. C’est ce que nous avions prévu de faire au début et ce que nous espérons continuer à réaliser. »

Le retour d’Ackles a été mêlé à la controverse des fans, beaucoup se demandant pourquoi. Jared Padalecki il n’était pas revenu pour »The Winchesters », après avoir été Sam Winchester dans les 15 saisons de »Supernatural ». Malgré les inquiétudes de leurs fans, Padalecki et Ackles ont depuis rejeté les rumeurs d’une relation tendue, Padalecki révélant qu’Ackles avait promis de le tenir informé de l’avenir de « The Winchesters ».

Cela pourrait aussi vous intéresser: House of the Dragon: quand est la première de la deuxième saison

Bien que les acteurs et l’équipe derrière le spin-off »Supernatural » aient parlé de ce que les fans pourraient voir à l’avenir, on ne sait pas encore si Le C.W. renouvellera »The Winchesters » pour une deuxième saison. Le showrunner de la série, Robby Thompsona assuré aux fans qu’il était toujours en pourparlers avec la chaîne, qui avait précédemment accordé l’annulation brutale de plusieurs séries télévisées en 2022.

»Les Winchesters » est disponible sur la plateforme HBO Max.