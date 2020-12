Jeryl Lynn ne pouvait pas dormir: ce que les oreillons les plus opportuns au monde peuvent nous apprendre sur les vaccins contre le coronavirus

Le 30 mars 1963, Jeryl Lynn s’est réveillé au milieu de la nuit. Il avait cinq ans et ne se sentait pas bien. Il est allé dans la salle de mariage et a décrit à son père ce qu’il ressentait. Le père l’écouta attentivement, il vient de se lever et « Au lieu de, je ne sais pas, donnez-moi un verre d’eau et retournez au lit avec amour, il a sorti le manuel Merck « des maladies et des traitements, Jeryl Lynn a elle-même expliqué des années plus tard. Après l’avoir examiné minutieusement, il a pris la fille et l’a allongée sur son lit, a mis son imperméable et s’est précipité hors de la maison.

Peu de temps après, il la réveilla « avec un coton-tige et une boîte de Pétri ». pour prélever un échantillon de mucus de la gorge. Il est clair que le père n’était pas un type normal.

C’est plutôt Maurice Hilleman, un géant de la microbiologie qui a développé 40 vaccins animaux et humains; parmi eux, neuf des 14 qui sont habituellement offerts aux enfants dans le monde. Cette nuit-là, sans aller plus loin et sans que la jeune fille s’en doute, le développement du vaccin contre les oreillons avait commencé. « La fille de Maurice […] récupéré des oreillons, mais le virus des oreillons ne s’est jamais rétabli de Jeryl Lynn», Selon les mots d’Alan Dove.





La naissance d’un vaccin …

Merck & Co

L’histoire du vaccin contre les oreillons a été remise au premier plan au milieu du débat sur la rapidité surprenante avec laquelle nous avons développé des vaccins contre les coronavirus. La raison est simple, jusqu’à présent, le vaccin de Jeryl Lynn avait été le vaccin le plus rapide de l’histoire avec quatre ans de développement. Cependant, c’est un exemple précieux pour comprendre, au moins d’un point de vue technique, pourquoi il a maintenant fallu si peu de temps avec le SARS-CoV-19.

Comme l’explique le biologiste moléculaire Gabriel LeónAprès cette nuit de 1963, Hilleman et son équipe de six personnes ont dû cultiver le virus dans des œufs de poule embryonnés, d’abord, et dans des cellules humaines (HeLa), plus tard. Ce processus a duré 27 mois jusqu’à ce qu’ils génèrent un virus atténué et a lancé l’essai de phase 1 le 28 juin 1965.

Dans cet essai, 28 enfants ont été vaccinés (et 13 autres ont reçu une injection d’un placebo). Dans les essais de phase 2 et 3, 482 personnes supplémentaires ont été vaccinées. La phase 3 s’est terminée en avril 66. Avec ces données, le 30 mars 1967, exactement quatre ans après le réveil de Jeryl Lynn malade chez elle à Philadelphie, la FDA a approuvé le vaccin.

… qui nous aide à comprendre comment nous avons progressé dans son développement

Markus Spiske



Il y avait eu un vaccin expérimental auparavant, en 1948, mais l’immunité qu’il offrait était très limitée. Cependant, Ce n’est que lorsque les techniques mises au point pour créer les vaccins contre la polio et la rougeole sont arrivées à maturité qu’un virus atténué des oreillons pour nous aider à travailler avec lui. Cela a aidé que, contrairement aux adultes, les oreillons chez les enfants ne soient pas considérés comme un problème de santé publique. Je veux dire, c’était relativement sûr.

Avec tout ça, nous pouvons avoir une idée de ce qui a changé dans le développement des vaccins. Alors que le développement du vaccin contre les oreillons a pris 27 mois, celui du coronavirus a été un travail de quelques semaines. Le virus a été séquencé 10 jours après la fermeture du marché de Wuhan et Moderna, comme nous l’avons expliqué, il n’a fallu que deux jours pour concevoir le vaccin avec ces informations.

À partir de ce moment, et après les tests de sécurité pertinents, des essais sur l’homme ont été lancés. Essais dans lesquels environ 30 000 personnes ont été vaccinées tout au long de l’année contre 510 vaccinés contre les oreillons. De plus, dans ce cas, les agences de santé ont suivi des données vaccinales en temps réel (au lieu de le faire à la fin) économisant entre un et deux ans de bureaucratie.

Science, effort, argent … et chance

Hôpital clinique

Parlant de Hilleman, professeur de pédiatrie et de vaccinologie à l’Université de Pennsylvanie, Paul Offit a déclaré que « il était chanceux que cet homme, probablement le plus grand créateur de vaccins au monde, ait une fille infectée par une souche d’oreillons qu’il n’était pas particulièrement susceptible d’infecter le cerveau et la moelle épinière, alors quand il a fait le vaccin, il a fini par être remarquablement sûrEt il a raison: la chance, en science, a toujours un rôle central.

Sans un peu de chance (si l’ARNm n’avait pas été assez mature, si la pandémie avait été plus modérée, si les gouvernements et les sociétés pharmaceutiques n’avaient pas investi d’énormes sommes d’argent ou si les obstacles bureaucratiques n’avaient pas été éliminés) le vaccin contre le coronavirus ne le serait pas non plus. une réalité. Ça oui, comme dans le cas de Hilleman, la chance devrait vous surprendre préparé.

Image | Photothèque Sicence