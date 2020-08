Jersey Shore Family Vacation Saison 4: l’émission est-elle renouvelée ou annulée !!

LA QUEUE DU CHAT Robe Sweatshirt en Jersey Bio - Bleue 4 ans

Elle est illustrée d'une jolie sérigraphie du chat et de ses pensées ("love my world") qui apparait au dos et devant. A porter par exemple avec un legging coloré et des bottes. Cette robe est en molleton de coton bio. Coloris : bleu d'orient - sérigraphie rose corail Matière: Coton 100 % bio, certifié GOTS et