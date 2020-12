Jerry Seinfeld dit que «  Seinfeld  » était comme les Beatles à l’exception d’une différence majeure

Il semble que Jerry Seinfeld ait discuté Seinfeld depuis la fin de la sitcom télévisée classique en 1998. Et pourtant, il ne cesse de trouver de nouveaux angles pour le prendre. Dans son dernier, Seinfeld a comparé son émission aux Beatles, y compris les raisons pour lesquelles elle s’est terminée quand elle l’a fait.

Jerry Seinfeld | Festival du New Yorker 2020 / Getty Images

Seinfeld était un invité sur Le spectacle Tim Ferris podcast du 8 décembre. En discutant de la fin de Seinfeld quelque 22 ans plus tard, le comédien a utilisé les Beatles pour l’expliquer.

Ce que ‘Seinfeld’ a partagé avec les Beatles

le Seinfeld gang peut avoir été le Fab Four de la télévision entre Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards et Jason Alexander. Ils étaient le rallye cinq, dont le co-créateur Larry David. Le spectacle a également duré aussi longtemps que le groupe était ensemble.

LR: Michael Richards, Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus et Jason Alexander | Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc

« Le plus proche que j’avais et je ne me comparerais jamais de quelque manière que ce soit, forme ou forme, était les Beatles », a déclaré Seinfeld à Ferris. «La durée des Beatles était de neuf ans.»

Jerry Seinfeld n’a pas interrompu la série pour la même raison que les Beatles ont rompu

Chacun des Beatles est allé en solo, tout comme le casting de Seinfeld sorte de. Seinfeld est revenu au stand-up et ses coéquipiers sont allés à d’autres spectacles. Cependant, il n’y avait aucun conflit au sein de la distribution.

LR: Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus et Jerry Seinfeld | Monty Brinton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

«Ils ont rompu pour différentes raisons», a déclaré Seinfeld. «Nous n’avons eu aucune discorde sur mon émission comme ils se débattaient, mais la taille de la portion des Beatles me semblait tellement juste. Et ils étaient ensemble environ neuf ans et nous étions ensemble environ neuf ans. Il y avait quelque chose à propos de l’ajout de cet autre chiffre pour passer à 10. Si les gens me disaient: «Depuis combien de temps avez-vous fait cette série? et si je disais 10 ans, je pourrais juste entendre les gens devenir wow, 10 ans, juste la taille de la portion me semblait trop grande.

Il y avait d’autres raisons de mettre fin au spectacle

Les Beatles n’étaient pas la seule comparaison faite par Seinfeld. Il a également discuté du stand-up comme du surf et de la réalisation d’une émission de télévision en d’autres termes nautiques.

«La série télévisée est arrivée à un point, nous l’avons fait neuf ans, et la façon dont je le faisais, c’était aussi loin que possible avant qu’elle n’allait vraiment arrêter de traverser l’eau de la belle manière qu’elle faisait. », A déclaré Seinfeld. «C’est pourquoi je me suis retiré avant de devoir, avant que quiconque ne le veuille, parce que je ne voulais pas être sur un bateau qui commençait à avoir des difficultés. Je ne voulais pas vivre cette expérience.

Seinfeld pensait également aux fans. Il voulait sortir tout en étant au sommet.

LR: Jason Alexander et Jerry Seinfeld | Joey Delvalle / Banque de photos NBCU

«Plus encore, je ne voulais pas que le public ait cette expérience», a-t-il poursuivi. «Je voulais leur offrir ce cadeau de manière à ce qu’ils disent toujours: ‘Oh, on m’a donné une belle chose une fois dans les années 90 et c’était tout simplement charmant.’ Je voulais qu’ils l’aient comme ça. Pas d’excuses, non si seulement, non «ça a duré peut-être un peu plus longtemps qu’il n’aurait dû». Je voulais juste qu’ils aient ce joli cadeau. C’est pourquoi j’ai arrêté la série télévisée. «

Si la navigation de plaisance ne fonctionne pas pour vous, Seinfeld a encore plus de métaphores.

«Je pourrais également vous décrire la série télévisée comme un événement météorologique qui a une énergie, qui se rassemble et devient cyclonique», a-t-il déclaré. «Mais chaque tempête se fait exploser et cette tempête était sur le point de manquer d’énergie, et moi aussi. J’étais au centre de la tempête et je pouvais sentir le ralentissement de l’entonnoir cyclonique.