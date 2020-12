Jerry Seinfeld a révélé la vraie raison pour laquelle il ne fait pas de films

Il y a une bonne raison pour laquelle Jerry Seinfeld n’a pas poursuivi les rôles au cinéma après son émission Seinfeld terminé, mais il est probable qu’il ait reçu de nombreuses offres. Lors d’une interview avec David Spade, Seinfeld a expliqué pourquoi il n’avait aucun intérêt à jouer sur grand écran.

Jerry Seinfeld ne veut pas de carrière d’acteur

Seinfeld a eu une belle performance en jouant sur sa sitcom à succès et aurait pu avoir plus de concerts dans d’autres rôles, y compris dans des films. En plus de prêter sa voix à Bee movie, Seinfeld ne se soucie pas d’apparaître dans aucun film.

Il a expliqué la raison en discutant avec Spade lors d’une interview pour Netflix – et cela a beaucoup à voir avec le contrôle.

Lorsque Spade a demandé: «Je sais que vous avez fait le Bee movie, mais avez-vous déjà – de toute évidence eu un million d’opportunités – voulu être dans des films en tant qu’acteur ou simplement, ce n’était pas votre truc? », a répondu Seinfeld,« Non ».

« Je n’aime pas le matériel des autres, tout d’abord », a expliqué Seinfeld, « J’allais bien faire la série, mais après cela, je ne cherchais pas. J’ai vraiment envie de contrôler les mots, sinon ce ne sera pas drôle. Je ne peux pas faire le matériel des autres et le rendre drôle.

Seinfeld a ajouté que le stand-up est vraiment le travail ultime pour lui. «Je ne peux pas surmonter l’incroyable racket de la comédie stand-up», dit-il. «Je dis oui à chaque concert parce que j’aime sortir et faire le concert… Je ne peux pas gérer tout l’attirail des autres choses et je ne me demande pas ce que c’est que d’avoir un succès.

Seinfeld a dit un jour que « les choses les plus drôles sont plus courtes »

Seinfeld a expliqué davantage son désintérêt pour les rôles de film lorsqu’un fan l’a interrogé à ce sujet lors d’une session Reddit AMA 2016.

Le comédien a expliqué pourquoi il pense qu’il y a plus de drôle à trouver dans des documents plus courts, donc les films ne sont pas quelque chose qui a été sur son radar.

Quand un fan a demandé: «Pourquoi ne fais-tu pas de films?», Il a expliqué: «Je ne fais pas de films parce que je pense qu’en général, la taille de ce contenu ne se prête pas à une grande comédie; il se prête aux gens qui disent: « Hé, j’ai fait un film ». »

Il a ajouté: «Pour moi, les choses les plus drôles sont plus courtes, alors je pense que les séries télévisées ou Comédiens dans les voitures, Je pense que j’ai de meilleures chances de vous faire rire.

Seinfeld fera-t-il ‘Bee Movie 2’?

Seinfeld a certainement trouvé une formule gagnante avec le stand-up, une sitcom réussie et le format d’interview intéressant de Comédiens dans les voitures, prendre un café, il est donc compréhensible qu’il s’intéresse peu aux films.

Lorsqu’un autre fan a posé des questions sur la possibilité d’un Bee Movie 2, Seinfeld a partagé qu’il y a donné un bref examen, mais finalement, cela ne se produit pas.

«Je l’ai envisagé ce printemps pendant six bonnes heures», a-t-il expliqué. «Il y a une énergie fantastique maintenant pour une raison quelconque, sur Internet en particulier. Tumblr, les gens ont attiré mon attention. »

Le comédien a poursuivi: «En fait, je l’ai envisagé, mais j’ai réalisé que cela ferait Film d’abeille 1 moins emblématique. Mais mes enfants veulent que je le fasse, beaucoup de gens veulent que je le fasse. Beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu’est l’animation veulent que je le fasse. »

«Si vous avez une idée de ce qu’est l’animation, vous ne le ferez jamais», a-t-il ajouté.