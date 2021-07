Jerry O’Connell se moque de moi Bully Kiefer Sutherland pour une revanche 35 ans plus tard

Jerry O’Connell, River Phoenix, Will Wheaton et Corey Feldman étaient des garçons entrant au collège lorsqu’ils ont fait Soutenez-moi. Keifer Sutherland était leur intimidateur à l’écran au lycée. O’Connell a récemment répondu à un tweet de « fait amusant » bien connu des fans: pour garder son personnage tout au long du film, Sutherland (qui a joué John « Ace » Merrill) a choisi ses costars hors caméra. Son retour sur Instagram est un classique. « Nous pouvons le prendre maintenant. N’importe quand. N’importe où », s’est vanté O’Connell.

Jerry O’Connell a parcouru un long chemin depuis Vern. L’acteur faisait partie de l’équipe d’enfants dont nous sommes tombés amoureux, pour toutes leurs douleurs de croissance gênantes, leur vulnérabilité et, finalement, leur courage dans leur quête pour suivre les voies ferrées pour trouver un enfant qui a été heurté par un train. Nous l’avons vu dans quelques émissions de télévision lors de la transition presque toujours insoutenable d’enfant acteur à adulte. Ensuite, il a assommé tout le monde avec un rouleau de retour qui a changé à jamais la façon dont nous voyions JOC.

En dix ans, Jerry O’Connell est passé de Vern Tessio à la tête bourdonnante, rondelette et pleurnicharde sur les voies ferrées au 6 pieds 2, le premier choix musclé de Frank ‘The Cush’ Cushman dans Jerry Maguire. Il a épousé Rebecca Romijn ! Il n’a jamais regardé en arrière. Sa carrière est variée, mais autant les gens aiment son travail, autant ils aiment son charme et son esprit. La preuve en est dans le pudding avec son nouveau siège nommé à la table pour Le discours.

Tout le monde a aimé regarder le Soutenez-moi les outsiders mènent leurs carrières uniques, tous dans des directions différentes. Certains d’entre nous ont même pardonné Kiefer Sutherland et peut miraculeusement le concevoir comme un bon gars dans les rouleaux récents. Soutenez-moi a conquis le cœur de son public des années 1980, mais son héritage perdure encore 35 ans plus tard. On en parle TOUJOURS. C’est un témoignage de la narration de Stephen King, de la vision de Rob Reiner et du jeu stellaire des garçons … et de Kiefer.

Brownsville Oregon, où des parties du film ont été tournées, a même Soutenez-moi jour chaque année ! La chaîne de télévision locale KTVL a annoncé ses festivités. « Ce sera un événement à plus petite échelle en raison des restrictions et des incertitudes persistantes, mais la myriade de fans de ce film bien-aimé peut encore s’amuser », a déclaré la bénévole Barbara Andersen.

« L’événement principal est une visite à pied autoguidée des lieux de tournage. En utilisant un téléphone intelligent, les visiteurs pourront accéder à des informations supplémentaires et à des vidéos sur les sites de la tournée. Pour participer, enregistrez-vous au musée historique du comté de Linn, 101 Park Ave., et prenez une carte. Le musée et les ventes de souvenirs seront ouverts de 11 h 00 à 16 h 00. Les visites peuvent avoir lieu à tout moment. Des cartes seront également disponibles auprès des commerçants locaux et du Brownsville Art Center.

« Les visiteurs peuvent trouver quelques voitures illustrées éparpillées et peut-être rencontrer des ménestrels errants chantant des airs de films », selon les organisateurs. La soirée se termine bien entendu par une projection du film en soirée. Donc, si vous avez besoin de votre Soutenez-moi réparez, déterrez vos sous, prenez votre Pez à la cerise, escaladez cette clôture et dirigez-vous vers Brownsville ce week-end ! Tout cela a été couvert sur KVAL.com

