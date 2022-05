Jerry Lee Lewis, Keith Whitley et Joe Galante seront intronisés au Country Music Hall of Fame

Deux semaines seulement après l’intronisation officielle de la dernière génération de lauréats au Country Music Hall of Fame lors d’une cérémonie de remise de médailles – y compris les Judds – le prochain trio de légendes à voter a été annoncé, et il comprend le nom qui a le plus souvent été cité par les observateurs du Hall comme un camouflet : le Jerry Lee Lewis attendu depuis longtemps.

La regrettée star de la country Keith Whitley – une autre figure que beaucoup auraient aimé voir entrer beaucoup plus tôt – et sans doute le plus célèbre dirigeant encore vivant à avoir régné sur Music Row, Joe Galante, sont également introduits.

Contrairement au Rock and Roll Hall of Fame, moins exclusif, qui intronise beaucoup plus de nouveaux membres chaque année, la salle du pays n’en intronise que trois ou quatre à chaque tour. Et cela inclut les noms moins célèbres qui entrent via les joueurs de session, les auteurs-compositeurs, les cadres ou d’autres catégories, créant un goulot d’étranglement qui laisse de nombreuses icônes attendant toujours leur tour et faisant de ces trois intronisations longtemps recherchées et durement disputées par leurs champions. .

Les intronisés ont été annoncés lors d’une cérémonie au Hall mardi matin par Ronnie Dunn et Kix Brooks, déjà dans le hall eux-mêmes.

Lewis, 86 ans, a été élu en tant que seul représentant de la catégorie des artistes de l’ère des vétérans, tandis que Whitley sera intronisé comme le seul choix d’artiste de l’ère moderne pour cette année. Galante entre dans la catégorie Non-Interprète, qui est également décernée tous les trois ans, celle-ci étant en rotation avec les catégories Enregistrement et/ou Touring Musician et Songwriter.

« C’est un grand honneur et un plaisir d’être ici au Country Music Hall of Fame », a déclaré Lewis, faisant une entrée à la fin de la cérémonie du matin. « J’aime tout le monde. Je suis ravi qu’ils m’aient demandé d’être ici aujourd’hui. … C’est toujours formidable d’être reconnu. L’icône country-rock avait quelques conseils : « Traitez bien les gens. Traitez bien vos fans », a-t-il déclaré. « Je vous aime. Je n’aurais pas pu le faire sans toi.

Beaucoup s’étaient demandé si Lewis avait été enfermé hors de la salle soit à cause de ses manières ponctuelles de provoquer la populace, soit parce qu’il avait d’abord été connu comme un rocker avant de se lancer dans une carrière de hitmaker country, mais ces questions ont finalement été posées. se reposer. Il est l’un des quatre membres de la première classe du Rock and Roll Hall of Fame de 1986 à être également entré dans le country hall, les autres étant Elvis Presley, les Everly Brothers et Ray Charles. De nombreuses autres personnalités ont été intronisées dans les deux en cours de route, notamment Johnny Cash, Hank Williams, Jimmie Rodgers, Bill Monroe, Bob Wills, Brenda Lee, Floyd Cramer et l’homme qui a rendu Presley et Lewis célèbres, Sam Phillips.

Keith Whitley

Gwinn/Mediapunch/Shutterstock

Whitley était représenté à la cérémonie par sa veuve, la star de country Lorrie Morgan. « Keith n’a jamais su à quel point il était bon », a déclaré Morgan. « Il n’a jamais accepté qu’il puisse avoir un bon contrat d’enregistrement ou autant que n’importe qui d’autre dans cette industrie. Il serait époustouflé s’il était ici aujourd’hui – il dirait qu’ils se sont sûrement trompés. C’est comme ça qu’il était humble.

Whitley est décédé en 1989 à l’âge de 34 ans, si jeune que, comme l’ont noté Brooks & Dunn, la grande majorité des honneurs qui lui ont été décernés sont arrivés dans les mois et les années qui ont suivi sa mort prématurée.

Galante a commencé dans le secteur de la pop, mais a été recruté pour déménager à Nashville en 1974 et a passé 39 ans à des postes de direction, prenant la tête de RCA Records et de ce qui est finalement devenu Sony Music Nashville, devenant sans doute la figure la plus imposante de l’industrie en les années 1990 et 2000. « Quand j’ai appris la nouvelle de mon intronisation au Country Music Hall of Fame, c’était la première fois de toute ma carrière que j’étais sans voix », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Je suis humble, au-delà de l’honneur et, honnêtement, j’essaie toujours de comprendre cela. »

Le directeur musical Joe Galante en mai 2018 Rick Diamond / Shutterstock

« Nos nouveaux intronisés viennent de trois endroits très différents, mais en octobre, ils seront inscrits au même endroit », a déclaré Kyle Young, PDG du Country Music Hall of Fame and Museum, dans un communiqué. «Jerry Lee Lewis est un agitateur craignant Dieu d’une ville du fleuve Mississippi, tout au sud. Keith Whitley était un garçon de la campagne gauchiste et épris de frizzell du Kentucky rural. Et Joe Galante est un dirigeant révolutionnaire du nord-est urbain. Ils ont tous rempli nos mondes de musique. Ils méritent tous notre respect et notre adulation, et leurs élections au Country Music Hall of Fame garantissent que le respect et l’adulation perdureront à travers les âges.