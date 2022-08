Jerry Bruckheimer parle de Top Gun: le succès de Maverick, dit que « tout est dans l’émotion »

Top Gun : Maverick producteur Jerry Bruckheimer est dans le secteur depuis plus de quatre décennies et a travaillé sur de nombreux blockbusters comme le pirates des Caraïbes série, Flic de Beverly Hillset Trésor national. Pourtant, c’était une suite héritée de 36 ans qui s’est avérée être son film le plus performant de tous les temps. Top Gun : Maverick a fait ses débuts en mai et refuse toujours de bouger des palmarès du box-office, ayant rapporté près de 1,4 milliard de dollars dans le monde.

Top Gun : Maverick est également le film le plus rentable de Tom Cruise et est actuellement le plus gros film de 2022, avec des kilomètres d’avance sur ses concurrents : Docteur Strange 2, Jurassic World Dominionet Thor : Amour et tonnerre. Bruckheimer a récemment parlé à EW des raisons possibles derrière Top Gun : Maverick’s succès colossal et pourquoi il pense que Tom Cruise assume une grande partie de la responsabilité.

« Ce sont toujours les personnages, les thèmes, l’histoire. C’est de cela qu’il s’agit; il s’agit de l’émotion, il s’agit de ramener Iceman, il s’agit de voir un vrai film. Vous êtes dans le F-18, tout comme ces acteurs. Ils ont été formés pendant trois mois pour pouvoir monter dans un F-18… Vous pouvez voir les difficultés de ce qu’ils font, ce qu’ils traversent. Tout est réel, ce n’est pas inventé.

Les séquences aériennes à couper le souffle sont définitivement le point culminant de Top Gun : Maverick, mais le film n’est pas léger sur les émotions non plus. Les fans ont apprécié le camée réfléchi de Val Kilmer et la façon dont Top Gun : Maverick a géré ses problèmes de santé. Bruckheimer a également évoqué l’action sans CGI et comment c’est une bouffée d’air frais pour le public de vivre quelque chose d’aussi immersif à l’ère des superproductions VFX.

« Je pense que le public a vu tellement de CGI, ce qui est merveilleux, je vais voir les mêmes films, mais c’est aussi agréable de voir la vraie affaire et de faire partie d’une camaraderie de personnages qui se lèvent dans le ciel et doivent être aussi bon qu’ils peuvent l’être. »

« Le public adore Marvel, ils adorent les trucs de DC. Ils sont magnifiquement réalisés par des gens vraiment talentueux. Parfois, vous voulez voir quelque chose de réel, et c’est ce que Top Gun nous a donné… Ces aviateurs sont là-bas pour protéger notre pays en ce moment. » , voler autour du monde, et vous faites un tour avec eux. Vous voyez ce qu’ils font, vous voyez à quoi ressemble leur vie, et les épreuves et les tribulations qu’ils doivent traverser. En fait, vous êtes le vivre avec nos acteurs. »

Tom Cruise a travaillé plus dur que n’importe qui d’autre sur Top Gun: Maverick

Pour ne rien enlever au casting et à l’équipe, mais Tom Cruise a porté à lui seul Top Gun : Maverick à son succès en tête des charts. Qu’il s’agisse de se présenter à divers festivals de cinéma pour le promouvoir ou d’effectuer seul la plupart des cascades, Cruise a été un acteur majeur dans Top Gun : Maverick’s fabrication.

Cruise, qui est un pilote enregistré et possède des années d’expérience dans le pilotage d’avions, a mis le Top Gun : Maverick lancer un camp d’entraînement exténuant pour les amener à son niveau. C’était nécessaire car ils allaient subir une immense attraction gravitationnelle une fois dans les avions. Bruckheimer a révélé que Cruise avait également conçu certaines des superbes séquences aériennes.

« Top Gun a été le fruit de tout l’apprentissage de Tom et de sa collaboration avec tous ces acteurs, réalisateurs et scénaristes formidables. Il nous a aidés à créer ce film. Il a conçu les séquences aériennes avec [director] Joe Kosinski, [co-writer Christopher McQuarrie], et le reste de nos scénaristes ont travaillé si dur pour que ce film devienne le succès qu’il est devenu. Toute cette énergie que Tom y met… Personne ne travaille plus dur. »

En fin de compte, tout le travail acharné a porté ses fruits et Top Gun : Maverick restera dans l’histoire comme l’un des plus grands films d’action de tous les temps. Top Gun : Maverick est actuellement à l’affiche dans les salles mais arrivera en numérique le 23 août, avec près de deux heures de contenu bonus.