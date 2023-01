Jerry Bruckheimer n’a pas parlé à Tom Cruise de la possibilité de faire un troisième épisode de Top Gun

Le producteur du film »Top Gun : Maverick », Jerry Bruckheimer, a révélé qu’il n’avait pas parlé avec l’acteur pour le moment Tom Croisière pour un troisième film de la franchise »Top Gun », expliquant que l’acteur est plongé dans le tournage du prochain épisode de »Mission Impossible ».

« Il est en train de tourner Mission Impossible, il fait beaucoup de cascades très difficiles et percutantes », a déclaré le producteur. « Ce n’est pas le moment de détourner l’attention de ce qui est important pour lui en ce moment. »

» Top Gun: Maverick » a reçu beaucoup d’applaudissements de la part des téléspectateurs et des critiques, remportant 35 prix à ce jour, et n’a été deuxième qu’après » Avatar: The Way of Water » dans les films les plus rentables de 2022.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Top Gun : Maverick et la liste complète des films préférés d’Obama 2022

Le succès retentissant a conduit beaucoup à penser que »Top Gun » pourrait avoir un troisième film. Le directeur Joseph Kosinski a ajouté de l’huile sur le feu en suggérant que Maverick a encore une histoire à raconter à la fin du deuxième film.

« Y a-t-il une autre histoire suffisamment convaincante pour que nous devions revenir en arrière ? Il me semble qu’à la fin de ce film, Maverick a de l’essence dans le réservoir », a déclaré Kosinski. « Il ne se calme pas. »

Cruise a repris son rôle de Pete « Maverick » Mitchell après 36 ans d’absence de Top Gun: Maverick et a été rejoint par Miles Teller dans le rôle de Bradley « Rooster » Bradshaw. Val Kilmer a également repris son rôle de Tom « Iceman » Kazansky, et Bruckheimer est revenu pour produire le film comme il l’avait fait pour l’original.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Quel a été le premier film de Macaulay Culkin, acteur de My Poor Little Angel







Après la sortie de « Maverick », Teller a déclaré qu’il ne reprendrait son rôle pour un nouveau film que si Cruise envoyait un troisième volet. »Ce serait formidable, mais c’est à TC de décider. Tout dépend de Tom », a déclaré l’acteur. « J’ai eu quelques conversations avec lui à ce sujet. On verra. Pour lui, partager Top Gun avec moi et tant d’autres jeunes acteurs a été une course folle, et ça continue. »

»Top Gun : Maverick » est disponible sur la plateforme de Étoile+.