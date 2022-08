Jerry Bruckheimer dit que le script de National Treasure 3 est « vraiment bon »

Il ressemble au troisième Trésor national le film se rapproche de plus en plus de la réalité.

S’adressant à ComingSoon.net en 2007, l’acteur a déclaré: « Avec Trésor national Je crois qu’il devrait devenir de plus en plus ‘Trésor International’.

« J’étais très heureux de voir que nous allions à Londres, en Angleterre et à Paris, en France, mais j’aimerais voir le film aller encore plus loin.

« J’aimerais aller en Afrique, en Égypte, en Asie et continuer. J’espère que Ben [Gates, the films’ lead character] est recruté et il obtient un dossier de ces autres pays sur leur histoire, et doit le télécharger et l’apprendre, puis essayer de participer à ces chasses en leur nom.