Jermaine Dupri appelle à une police plus stricte après une balle de 7 ans près du centre commercial ATL

Kennedy Maxie aurait été touchée par une balle perdue alors qu’elle se trouvait dans une voiture avec sa mère et sa tante.

Une tragédie s’est abattue sur une famille d’Atlanta après qu’une fillette de sept ans ait été abattue alors qu’elle faisait du shopping pendant les fêtes avec sa famille. Selon les rapports, la petite Kennedy Maxie se trouvait dans un véhicule avec sa mère et sa tante alors qu’elles passaient devant Phipps Plaza lorsqu’elle a été touchée à l’arrière de la tête par une balle perdue. Au départ, personne ne savait que l’enfant avait été blessé, mais une fois alerté qu’il y avait un problème, le duo maman-tante a immédiatement appelé les autorités tout en précipitant Kennedy à l’hôpital. Une récompense de 15 000 € a été offerte pour les informations menant à l’arrestation de la ou des personnes responsables des blessures de Kennedy. « Une fois de plus, nous nous attaquons à une situation de fusillade insensée qui, selon nous, est le fait d’individus incapables de résoudre une situation civilement », a déclaré le chef de la police par intérim Rodney Bryant. Jermaine Dupri a grandi dans l’ATL et non seulement défend sa ville, mais a aidé Atlanta sur la carte musicale. Le magnat de So So Def a exprimé ses frustrations face à la violence qui sévit dans sa ville et il a appelé les habitants à s’unir pour le bien de leur communauté florissante. « Si vous êtes vraiment du A, il est temps pour nous de nous rassembler et d’arrêter toute cette merde de tir à Lenox et maintenant à Phipps », a tweeté Dupri. « La police doit être plus sévère, le profilage doit passer au code rouge et je peux vous dire que vous vous fâchez tous contre moi en disant cela, les petits enfants se faire tirer dessus, c’est fou. » Bien qu’il y ait eu de vives critiques des services de police et des institutions cette année, Dupri espère que le PD d’Atlanta réprimera ces tireurs. Regardez ci-dessous un reportage sur la fusillade de Kennedy.

[via]