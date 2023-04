Jeremy Strong sur Succession & Connor’s Wedding Episode:  » J’ai trouvé ça déchirant  »

Spoiler Alert : Spoilers à venir pour la saison 4 de Succession





En raison de la longue pause pandémique, les fans ont salué le drame familial et sur le lieu de travail de HBO Succession plus que jamais. La première de la saison 4 a atteint 2,3 millions de téléspectateurs, avec une augmentation de 33% par rapport à la saison précédente. Dans les deux premiers épisodes, la série offrait les pièces qui la rendaient unique à ses fans, qu’ils n’avaient pas vus depuis longtemps.

En ce qui concerne le troisième épisode, « Le mariage de Connor », qui a secoué les réseaux sociaux, Succession a fait ce qu’il a fait de mieux en une prise ininterrompue de 27 minutes, a présenté son coup de poing à travers les émotions de ses stars et a une fois de plus prouvé pourquoi c’est l’un des spectacles les mieux conçus du moment. Logan Roy, joué par Brian Cox, et «magnat des médias conservateurs» comme le dit le LA Times, est décédé à un moment éloigné de la finale et laisse tout le monde choqué.

Jérémy Fort, qui joue Kendall Roy, a convoité le trône du géant des médias dans le passé, mais il essaie maintenant de construire sa propre voie avec ses frères et sœurs Roman (Kieran Culkin) et Shivan (Sarah Snook), est tout aussi choqué que les fans par Logan’s mort subite. Il a dit à Variety : »Cela m’a traversé le cœur, pas dans ma tête. Ce que je veux dire, c’est que ça ne m’a pas traversé l’esprit autant que je l’ai trouvé déchirant à lire et à vivre pendant que nous le faisions.





Il a exprimé son choc et la nécessité de faire face à la mort et au chagrin. Cependant, il a ajouté que ce qui était choquant, c’était la banalité, la soudaineté et l’irrévocabilité de la mort.

» La soudaineté, la banalité, la banalité de la façon dont ces choses se déroulent, l’incapacité d’une certaine manière à ce que le moment soit ce que vous voulez qu’il soit. La soudaineté de ces choses, et l’irrévocabilité de ce genre de choses qui se produisent. Le fait de la mort, le fait d’eux, et maintenant nous devons faire face à ce chagrin et à cette perte au milieu, vous savez, d’un combat de vipères.

Logan Roy lui-même, Brian Cox, a déclaré qu’il était heureux de pouvoir garder ce grand secret et savait que cela se produirait au début du tournage de la dernière saison. Dans une nouvelle interview accordée à Deadline, il a déclaré que la série serait bien différente sans Logan, »Je suis très fier de moi, d’avoir réussi à garder ce secret. Tu sais, j’ai pensé, wow, Brian, pour la première fois, tu as gardé un secret. C’est un si grand secret. »

