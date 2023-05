Jeremy Strong discute de l’épisode des funérailles de succession et de son personnage "Doubler" pour la finale de la série

Comme l’a noté The Hollywood Reporter, le Succession La finale de la série est presque là, avec « Church and State » servant d’avant-dernier épisode de la série. Tout en discutant du dernier épisode du podcast Succession, Jérémy Fort (qui joue Kendall Roy) a discuté des funérailles de Logan Roy et a réfléchi sur son personnage « doublant » en préparation de la finale de la série de l’émission.





Strong a déclaré: « C’est un moment merveilleux pour Kendall, je pense, d’arriver à ce qu’il considère comme dire la vérité. Nous l’avons vu dans l’épisode six, dans la présentation Living +, il y a une certaine sorte de grandeur dans sa prise de parole en public et il se montre parfois à la hauteur, dans un personnage qu’on a vu si souvent rater le coche, mais celui-là, parce qu’il ne s’y est pas préparé et qu’il n’avait pas prévu de le faire — ce dont il aurait sans doute agonisé , et la version préparée, comme nous tous, n’aurait peut-être pas été aussi bonne – il y avait quelque chose dans le gant lancé par Ewan dénigrant [Logan’s] mémoire. »

L’acteur de Succession a ajouté : « Mais aussi, c’est une belle écriture de Jesse que j’ai eu très peu de temps pour apprendre (rires), mais que Kendall reconnaît que son père était une brute. Que beaucoup de ce qu’Ewan a dit est vrai et qu’il l’a lui-même dit ; il l’a qualifié de présence maligne à la fin de la saison 2. Mais je pense que vous voyez à travers les yeux de Kendall sa révérence pour son père. Et je pense que c’est si important que nous voyons que ce n’est pas une question de capitalisation boursière, c’est sur la force vitale de l’homme et les choses qu’il a faites. »

Strong a ensuite souligné que le discours de son personnage sur l’héritage de Logan étant sa richesse était le « sale secret », ainsi que la vraie raison pour laquelle les gens sont allés aux funérailles. Il a dit : « L’argent est quelque chose qui s’accélère et qui fait tourner le monde. C’est un discours brillant.

Jeremy Strong a qualifié le récent changement d’alliance de son personnage de « moment Dracarys pour Kendall »

Après que la journaliste et animatrice Kara Swisher ait expliqué comment les alliances de Kendall avaient changé dans « Church and State » avant la finale de la série, Strong a déclaré : « C’est un peu comme un moment Dracarys pour Kendall. » L’acteur a plaisanté en faisant référence à HBO Game of Thrones. « À partir de la fin de l’épisode six, vraiment, je pense qu’il peut voir la fin de partie. Beaucoup de choses se passent dans le neuvième épisode. Lui se sentant blâmé pour l’élection et sa culpabilité à faire ce genre de marché faustien, vraiment, il est compromis lui-même complètement, et il le sait. Je pense qu’il est dans la tourmente. Le vrai danger moral que nous voyons dans l’épisode précédent.

Il a poursuivi en disant: « Mais [his ex-wife] Rava [Natalie Gold] l’appelant à ce sujet et emmenant les enfants hors de la ville, puis Jess a également fait défection. D’une certaine manière, son assistante Jess, je veux dire, c’est un personnage tellement fantastique et Juliana Canfield est une actrice brillante, et j’adore qu’ils lui aient donné cette superbe scène. Mais elle est en quelque sorte l’une des seules personnes qui restent à Kendall. Tous les autres sont partis. Shiv a une relation avec Tom [Matthew Macfadyen]; d’autres personnages que nous voyons en relation avec les gens. Et Jess est en quelque sorte le seul endroit où Kendall se sent en sécurité, donc pour que cela vienne de là, c’est une véritable blessure mortelle pour Kendall. Il continue d’appuyer, mais il est vraiment, je pense, un peu désarçonné par cela, ce qui ne fait qu’aiguiser son besoin d’obtenir ce qu’il veut. Donc je pense qu’il est juste en train de doubler. »

Le Succession La star a ensuite parlé de l’impact de la tentative ratée d’éloge funèbre de Roman sur qui deviendra finalement le successeur de l’empire de Logan Roy.

Il a dit: « La charnière de l’épisode, vraiment, c’est que Roman chie le lit dans son discours et que Kendall prend le relais et, c’est un autre triomphe. Il va de force en force, dans un sens, et la pièce le ressent. Et il sent [it]. Ils plaisantent sur le derby de démolition du couronnement, mais ce sont les funérailles de son père et simultanément le couronnement de Kendall. Je quitte cette église, il y a eu une transformation profonde de la façon dont je suis entré dans cette église à la façon dont je quitte cette église. Et le genre d’intrigues qui couvent avec Hugo, il y a juste une détermination dans le personnage. Je pense que de plus en plus on voit qu’il est le fils de Logan Roy et que Logan est son deuxième prénom. »

Le Succession la finale de la série tombe le dimanche 28 mai prochain à 21 h sur HBO et Max.