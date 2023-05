in

HBO Max

Le protagoniste de la série à succès HBO a fait référence à son personnage, Kendall Roy, avant la fin de ce dimanche.



Jeremy Strong a raconté comment il a dit au revoir à Succession

Ce dimanche marquera la fin attendue de Succession dans HBO après quatre saisons pleines d’intrigues et de drames. L’épisode de clôture, intitulé « Avec les yeux ouverts »révélera enfin le sort de les roys et l’avenir de l’entreprise fondée par Logan Roy. Les fans de la série attendaient ce moment avec impatience pour découvrir comment l’histoire se déroule et quelles conséquences attendent les personnages principaux.

L’un des principaux acteurs de Succession est Jérémy Fortqui joue Kendall Royle deuxième fils de Logan et un personnage central de l’intrigue. Avant les adieux à la série, fort a parlé de son expérience en donnant vie à Kendall et comment ce rôle a changé sa carrière.

«JEREMY STRONG en disant au revoir à Kendall Roy:« Je suis rentré au Danemark. Je suis sorti, je me suis assis sur la plage, j’ai regardé Kendall sombrer dans le coucher du soleil. Adieu' »écrit-il dans son récit Twitter utilisateur @shannonlada.

Le dernier épisode de Succession durera environ 90 minutes, ce qui en fait l’épisode le plus long de toute la série. D’une durée similaire à celle d’un court métrage, il promet d’offrir une conclusion choquante et satisfaisante pour les fans de la série. Après cinq ans d’intrigues, de trahisons et de luttes de pouvoir, la fin de Succession marquera durablement le monde de la télévision.

+ À quelle heure commence la fin de Succession ?

Pour ne pas rater le dernier épisode de Succession et le voir en même temps que tout le monde, en l’évitant gâté, nous vous disons à quelle heure il sera publié. Selon le pays dans lequel vous le voyez, ce seront les heures :

Mexique, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 19h00

Colombie, Pérou, Panama et Equateur : 20h00

Chili, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00

Argentine, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h00

