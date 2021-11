Jeremy Renner taquine le rôle du vieil homme Hawkeye quand il aura 80 ans

On pourrait très bien voir Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton pendant quelques temps encore. Juste avant la première de Oeil de faucon sur Disney+, Renner a fait le tour de la presse pour aider à promouvoir la série attendue. La série ne comprend peut-être que six épisodes, mais cela ne signifie pas que nous ne continuerons pas à voir Clint à l’avenir. Mais qu’en est-il décennies dans le futur?

Dans une nouvelle interview avec Les prises de Jake, Renner a été interrogé sur l’avenir potentiel qu’il voyait dans le rôle. Nous avons vu avec le X Men série comment Hugh Jackman a joué un super-héros vétéran grisonnant en tant que Logan, et nous verrons Michael Keaton jouer le rôle d’un Bruce Wayne plus âgé à son retour dans Le flash. Voici ce que Renner a dit lorsqu’on lui a demandé si nous pourrions également le voir un jour comme une ancienne version de Hawkeye.

« Oui, j’adore ça. Old Man Hawkeye. Ouais, j’espère que je suis un Hawkeye super joyeux. Si je suis si vieux, j’espère juste oublier toutes les mauvaises choses qui arrivent dans la vie, et il est juste heureux. Il est heureux Hawkeye. Il a 80 ans, il ne peut pas bouger, il boite terriblement, mais il est tellement heureux ! »

« Old Man Hawkeye » est une référence à un scénario de bande dessinée dérivé de Wolverine : le vieil homme Logan. Cette histoire révèle que Hawkeye est l’un des derniers Vengeurs survivants vivant dans une réalité post-apocalyptique où des super-vilains ont conquis la planète. Le super-héros est devenu aveugle depuis mais reste très habile avec son arc. Il avait aussi le sien Vieil homme Hawkeye histoire préquelle. Peut-être que si cette bande dessinée inspire un vrai film ou une vraie série dans une vingtaine d’années, nous pourrions avoir Jeremy Renner dans le rôle de Old Man Hawkeye.

« Je n’ai pas de boule de cristal ou je ne suis pas un devin », avait précédemment déclaré Renner à propos de son Oeil de faucon futur, via Games Radar. « Mais avoir Hailee [Steinfeld] entrez, et ces personnages, je pense que cela ouvre la voie à six grands épisodes pour ce type d’événement de télévision. Après, je n’en ai aucune idée. Mais ces six épisodes sont assez excitants. »

Hailee Steinfeld joue Kate Bishop avec Clint Barton de Renner comme mentor. La série met également en vedette Vera Farmiga, Tony Dalton, Fra fee, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James, Florence Pugh et Alaqua Cox dans le rôle d’Echo, faisant ses débuts dans MCU avant de se lancer dans sa propre série télévisée sur Disney +. Un synopsis officiel pour Oeil de faucon est inférieure à.

« Hawkeye de Marvel Studios est une nouvelle série originale qui se déroule dans la ville de New York post-blip où l’ancien Avenger Clint Barton alias Hawkeye a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Mais lorsqu’une menace de son passé se présente, Hawkeye s’associe à contrecœur avec Kate Bishop, une archère qualifiée de 22 ans et son plus grand fan, pour démêler un complot criminel.

Oeil de faucon premières sur Disney + le 24 novembre avec ses deux premiers épisodes, se terminant juste à temps pour Noël avec sa finale le 22 décembre. Il reste à voir où Hawkeye pourrait apparaître dans le MCU, mais espérons qu’il n’a pas encore fini , ce qui nous a conduit un jour à faire jouer l’histoire de Old Man Hawkeye sur grand (ou petit) écran.





