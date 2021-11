Jeremy Renner révèle pourquoi il hésitait à rejoindre le MCU en tant que Hawkeye

Jeremy Renner joue l’archer expert Hawkeye/Clint Barton dans le MCU depuis une décennie maintenant. Renner et Chris Hemsworth ont fait leurs débuts MCU dans le même film, 2011 Thor, réalisé par Kenneth Branagh. En tant que seul vengeur fondateur avec une famille et une personne qui n’est ni décédée ni à la retraite, Oeil de faucon est passé du statut de personnage secondaire à celui de favori des fans. En fait, l’absence de Hawkeye et Ant-Man de Avengers : guerre à l’infini est devenu si controversé que les fans ont commencé à exprimer leur colère contre les réalisateurs, Anthony et Joe Russo.

Même si Jeremy Renner est un acteur nominé aux Oscars qui, à maintes reprises, a livré des performances exceptionnelles dans des films comme La ville, Wind River, et The Hurt Locker, c’est le personnage de Hawkeye qui est devenu synonyme de son nom. Étonnamment, il a presque refusé le rôle lorsque Marvel l’a approché pour la première fois. Renner s’est récemment entretenu avec Vanity Fair pour parler des faits saillants de sa carrière, de son rôle décisif dans Dahmer à son passage d’une décennie chez Marvel.

En parlant de Les Vengeurs, Renner a révélé comment son âge l’avait presque empêché de signer le contrat. Les Maire de Kingstown star avait 40 ans à l’époque et fan de Homme de fer mais ne se voyait pas jouer un super-héros dans la cinquantaine. Voici ce que Renner a dit.

« Je me souviens être allé parler avec [Marvel Studios president] Kevin Feige et [Marvel Studios co-president] Lou D’Esposito, et ils me montraient comme la version Ultimates de Hawkeye. Iron Man était sorti, et j’ai dit : ‘Je suis dans ce que vous faites parce que j’aimais Iron Man. J’aime la façon dont vous avez rendu Iron Man plausible. J’ai adoré ça. C’est donc là qu’ils voulaient aller [Hawkeye]. Je me dis ‘Super !’ Vous devez en quelque sorte vous inscrire pour un tas de films Avengers et de films potentiels Hawkeye, en quelque sorte, vous signez votre vie. Je me dis ‘Attends, j’ai peut-être 50 ans en collants.’ C’était ma principale préoccupation. Je me dis ‘Je ne sais pas si je veux faire ça. Je ne sais pas si quelqu’un veut me voir en collant à 50 ans.' »

Le casting de Renner dans le rôle de Clint Barton était surprenant à l’époque, mais au fil des ans, il s’est approprié le rôle. Chris Evans, qui était relativement plus jeune et moins connu, avait également des préoccupations similaires mais a finalement accepté de jouer à Captain America. Renner fait sa sixième apparition dans le MCU en tant que super-héros à l’arc et à la flèche dans la série Disney + Oeil de faucon. Le spectacle voit Clint Barton prendre une jeune archère, Kate Bishop (Hailee Steinfeld), sous son aile tout en affrontant des ennemis de son passé en tant que Ronin.

Oeil de faucon est basé sur les bandes dessinées de Matt Fraction et David Aja et intègre fidèlement de nombreux éléments, tels que Tracksuit Mafia et Swordsman. Clint Barton transmettra le manteau de Hawkeye à Kate Bishop et retournera à sa famille. Renner est incertain de son avenir MCU après Oeil de faucon conclut mais a exprimé son désir de jouer Old Man Hawkeye. Clint Barton prendra-t-il sa retraite pour toujours cette fois, ou continuera-t-il à combattre les méchants ?

Toutes les questions seront répondues d’ici là Oeil de faucon diffuse son dernier épisode le 22 décembre. N’oubliez pas de consulter l’épisode de la semaine prochaine, car il présente un personnage qui pourrait jouer un rôle clé dans l’arrivée des personnages Marvel de Netflix dans le MCU. Cette nouvelle vient de Vanity Fair.





