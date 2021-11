Jeremy Renner plaisante sur le rôle paternel de Hawkeye dans le MCU

Après une longue attente, les fans de MCU recevront une nouvelle série d’action en direct le 24 novembre via le catalogue Disney +. Avec « Hawkeye », on retrouvera Jeremy Renner dans le rôle de l’archer agile et précis Clint Barton, qui mettra en scène l’arrivée d’un nouvel allié et apprenti à travers Kate Bishop, personnage interprété par l’actrice et chanteuse Hailee Steinfeld.

Parmi les dieux nordiques, les monstres à rayons gamma, les supersols et les milliardaires blindés de haute technologie, Hawkeye a été raillé par certains fans car il est le membre le plus proche des Avengers d’un humain normal, bien que tout au long de la franchise, nous avons été témoins de ses divers aspects physiques. prouesse.

Lors d’une conversation avec Variety, Renner a été interrogé sur la façon dont Clint Barton se rapporte à ses enfants (quelque chose que nous pouvions voir dans « Avengers: Endgame ») et sur ce que cela faisait d’explorer le côté familier du personnage à travers « Hawkeye ». En passant en revue la relation que son personnage a présentée avec Wanda, Natasha (Black Widow) et maintenant Kate elle-même, Renner a plaisanté avec l’idée d’être le « papa du MCU ».

« Si vous regardez toutes les relations de Clint, il traînait avec Wanda et la convainquait de » mettre vos bottes et être un vengeur « . Ou avec Natasha, toujours à travers ça. Et puis maintenant avec Hailee, peut-être qu’il est un peu papa dans le MCU. C’est peut-être son super pouvoir », a commenté Renner.

Les avances de « Hawkeye » ont clairement montré qu’il avait réussi à retrouver sa famille après le « claquement ». L’histoire semble tourner autour de sa promesse à sa femme de revenir de sa nouvelle mission juste avant le dîner de Noël, ce qui semble être une nouvelle tournure de ce que le MCU a présenté à travers sa série sur Disney +.

« Hawkeye » a été écrit par Jonathan Igta, connu pour son travail d’écrivain sur la série « Mad Men ». La série alterne les tâches de réalisation avec le duo de cinéastes britanniques « Bert & Bertie » et le réalisateur Rhys Thomas. Il s’agit de la première production télévisuelle du MCU à présenter plus d’un réalisateur. Renner et Steinfeld sont rejoints par les talents de Linda Cardellini, Tony Dalton, Fra Fee, Alaqua Cox et Vera Farmiga. La possibilité de voir Florence Pugh dans l’histoire a également été évoquée.