Jeremy Renner n’est pas sûr de son avenir dans le MCU après Hawkeye

La série imminente de Disney +, Oeil de fauconsortira en streaming avec deux épisodes consécutifs mercredi prochain. De cette façon, enfin l’archer le plus talentueux du monde Univers cinématographique Marvel aura sa propre exposition solo, tout comme le reste des Avengers avait leurs films. Protagonisée par Jérémy Renner comme Clint Barton et Hailee Steinfeld Comme Kate Bishop, la série promet beaucoup d’action.

Le principe de l’émission est simple : Oeil de faucon Il essaie de retrouver sa famille le premier Noël après le Blip qui a ramené à la vie ses proches. Mais son passé de Ronin, le cruel justicier, reviendra le hanter. Cependant, cette fois, il ne sera pas seul, il sera accompagné de Kate Bishop. C’est une archère talentueuse de 22 ans qui idolâtre le Vengeur.

Jeremy Renner et son avenir dans le MCU

Ce qui est certain, c’est que Jérémy Renner Elle a 50 ans et les débuts de la jeune femme Hailee Steinfeld dans cette série, cela pourrait bien signifier que Oeil de faucon sera tôt ou tard remplacé dans le Univers cinématographique Marvel. Tout indique que Kate Bishop a un talent avec un arc et des flèches qui est là-haut avec tout ce que Clint Barton peut faire avec ces éléments.

«Je n’ai pas de boule de cristal et je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Mais avec Hailee et ces personnages, je pense que nous avons livré six grands épisodes pour ce type d’événement télévisé. Après, je n’en ai aucune idée. Mais ces six épisodes sont très excitants. », Renner a fait remarquer à propos de son avenir dans le Univers cinématographique Marvel ce qui semble être un mystère une fois cette série terminée.

Oeil de faucon est une histoire de Noël qui se déroule à New York et qui raconte les problèmes que Vengeur pour une tâche en principe très simple : rencontrer sa famille lors de fêtes. Des personnages comme The Clown, Yelena Belova et Echo seront de la partie et, apparemment, il sera difficile pour Clint Barton d’arriver à temps pour profiter d’un moment important avec ceux qu’il aime le plus. Kate Bishop est là pour vous aider !

