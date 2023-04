Jeremy Renner fait sa première apparition sur le tapis rouge depuis l’accident catastrophique d’un chasse-neige

Jeremy Renner a fait sa première apparition sur le tapis rouge le 11 avril après qu’un accident catastrophique de chasse-neige le jour du Nouvel An l’ait laissé à l’hôpital.

À l’aide d’une canne, Renner est apparu à la première de ses prochaines docuseries Disney + « Rennervations ». Dans l’émission, Renner fait équipe avec des « constructeurs experts » pour réinventer les véhicules gouvernementaux déclassés en « véhicules spécialement conçus » pour servir les communautés du monde entier, selon le site Web de Disney.

L’acteur et sa fille, Ava Berlin Renner, à la première de « Rennervations ». Gilbert Flores / Variété via Getty Images

L’acteur était accompagné de sa famille à la première, dont sa fille Ava.

Jeremy Renner avec quelques membres de sa famille lors de la première à Los Angeles. Jon Kopaloff/Getty Images

Un rapport d’incident du 1er janvier du bureau du shérif du comté de Washoe montre que Renner remorquait le camion de son neveu hors de la neige dans sa propriété de Reno, Nevada, sur une route privée au moment de l’accident.

La charrue PistenBully a commencé à glisser sur une pente et Renner est sorti mais n’a pas mis le frein d’urgence, indique le rapport. Il a essayé de l’empêcher de heurter son neveu dans son camion en s’avançant sur la piste de la charrue pour la détourner ou l’arrêter, mais a été « tiré sous le PistenBully ». L’engin a roulé sur lui, le blessant au torse, aux extrémités, au visage et à la tête, détaille le rapport.

L’acteur de 52 ans a dû être hospitalisé pour ses blessures et a partagé une photo de son lit d’hôpital suite à l’incident.

« Merci à tous pour vos aimables paroles », a-t-il légendé le message initial. « Je suis trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie tous de l’amour. »

Dans un post de suivi le 21 janvier, il a de nouveau remercié les fans pour leur soutien.

« Les séances d’entraînement du matin, les résolutions ont toutes changé cette nouvelle année particulière …. Issues d’une tragédie pour toute ma famille, et rapidement concentrées sur l’union d’un amour actionnable », a-t-il écrit. « Je tiens à remercier TOUT LE MONDE pour leurs messages et leur attention envers ma famille et moi… Beaucoup d’amour et d’appréciation à vous tous. Ces plus de 30 os brisés vont se réparer, se renforcer, tout comme l’amour et les liens avec la famille et les amis s’approfondissent. »

Le chasse-neige qui a roulé sur Renner pèse au moins 7 tonnes, selon le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, au moment de l’accident. Il a ajouté que les voisins avaient aidé Renner alors qu’il attendait 40 minutes que les premiers intervenants se rendent sur les lieux en raison du mauvais temps.