Jeremy Renner dit que les super pouvoirs de Hawkeye viennent de sa famille

Jeremy Renner joue Hawkeye/Clint Barton dans le MCU depuis plus d’une décennie maintenant et a récemment obtenu sa propre série télévisée. Un personnage sans aucune capacité surhumaine remarquable, Oeil de faucon a toujours le courage de faire face à toute menace humaine ou extraterrestre, quelle que soit sa puissance. Il est également l’un des rares vengeurs avec une famille – un mari et un père responsable, essayant de risquer sa vie pour sauver le monde. Tout cela fait de Clint Barton l’un des personnages de bandes dessinées les plus connus et, par conséquent, un favori des fans.

Lors d’une récente conférence de presse, Jeremy Renner a déclaré que la famille de Barton était la source de ses super-pouvoirs et a qualifié tous les parents de super-héros. Lorsque CBR lui a demandé d’aborder le rôle de Barton en tant que père dans la série Disney + en cours Oeil de faucon, Renner a répondu,

« Il y a une merveilleuse pragmatique à cela. Je pense que c’est vraiment l’ancre et la base où toute sa fermeté émotionnelle, sa capacité d’action et sa relativité sont pour lui et quels sont ses super pouvoirs. Vous ne voulez pas vous mettre en travers de n’importe quel papa ours ou maman ours et leur famille, parce que tu vas tomber. J’ai toujours pensé, écoutez, il est un père. Je pense que tout parent qui est un parent très impliqué et incroyable est un super héros C’est un immense honneur et un cadeau et la chose la plus difficile que je pense qu’un être humain puisse traverser. »

Nous ne pouvions pas être plus d’accord. Avoir une merveilleuse famille qui attend à la maison doit donner à Hawkeye une détermination supplémentaire pour combattre les malfaiteurs. Jeremy Renner lui-même est père et prend le rôle très au sérieux. Il était même prêt à se faire virer lorsqu’il a dit à Marvel lors des négociations qu’il ne bougerait pas de passer du temps avec sa fille pendant le tournage. Oeil de faucon. Le spectacle intègre également dans une certaine mesure les penchants paternels de Barton, alors qu’il prend un justicier en herbe et sa superfan Kate Bishop (Hailee Steinfeld) sous son aile. Les fans adorent la chimie à l’écran de Steinfeld et Renner jusqu’à présent.

En parlant de capacités, Hawkeye n’est pas seulement un gars avec un arc et des flèches; c’est un espion accompli, un expert en combat, et est également appelé « le plus grand tireur d’élite du monde ». De plus, il est habile avec des épées, comme indiqué dans Avengers : Fin de partie, dans lequel Barton prend le manteau de Ronin pour tuer les méchants. En fait, c’était Swordsman qui était le mentor de Barton dans les bandes dessinées. Tony Dalton incarne Jack Duquesne/Swordsman dans Oeil de faucon. Les fans seront ravis lorsque ces deux personnages se retrouveront face à face dans la série. Dans Oeil de faucon, Duquesne et Barton semblent tous deux avoir le même âge, il est donc peu probable que leur relation soit une relation mentor-étudiant si la série révèle même que Duquesne est quelqu’un du passé de Barton.

Oeil de faucon a créé ses deux premiers épisodes le 24 novembre 2021. Les quatre épisodes restants seront diffusés chaque semaine et se termineront le 22 décembre. La première émission de Marvel sur le thème de Noël, Oeil de faucon, se déroule dans les entrailles criminelles de la ville de New York et suit les efforts de Clint Barton pour retourner dans sa famille pour Noël tout en faisant face à un jeune protégé et à un ennemi de son passé. Jonathan Igla (Des hommes fous) sert de créateur et scénariste en chef, avec Rhys Thomas et Bert & Bertie comme réalisateurs. Oeil de faucon met également en vedette Vera Farmiga, Brian d’Arcy James, Florence Pugh, Alaqua Cox et Fra Fee. Assurez-vous de regarder l’épisode de la semaine prochaine de Oeil de faucon assister aux débuts tant attendus d’Echo/Maya Lopez dans le MCU.

