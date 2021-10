Jeremy Renner confirme la chronologie dans la série « Hawkeye »

Nous nous rapprochons de plus en plus de la première d’une nouvelle série live-action dans le MCU avec « Hawkeye », une production dans laquelle Jeremy Renner aura enfin sa propre aventure individuelle dans son interprétation de Clint Barton, qui arrivera à point nommé. d’un nouvel apprenti en marge d’une nouvelle aventure à la veille de Noël.

Grâce à une récente conférence sur le programme de Jimmy Kimmel, bien que Renner n’ait pas révélé trop de détails sur ce que l’on peut s’attendre à voir à l’écran, il a fourni aux fans des informations sur la chronologie des événements survenus dans la série par rapport au reste de livraisons dans le MCU.

« C’est courant, oui. Je peux vous dire que cela se déroule pratiquement au fur et à mesure de sa sortie. C’est un peu comme un événement festif, pour ainsi dire », a déclaré Renner à propos des éléments de Noël que l’on peut voir dans les bandes-annonces de l’émission.

Renner souligne que les événements de la série se déroulent au fur et à mesure de la sortie de chacun de ses épisodes, bien que cela ne signifie pas qu’il est raconté en temps réel. « Mais cela se passe comme une semaine à New York avant Noël », a déclaré l’acteur.

Bien que Hawkeye ne soit pas un personnage qui pourrait être une source d’attention pour certains fans de MCU, cette stratégie consistant à présenter sa série en marge des festivités réelles pourrait fonctionner, avec le potentiel de devenir un autre classique de Noël curieux similaire à « Die Hard . ».

Une grande partie de l’attention sur « Hawkeye » réside dans l’intégration de l’actrice et chanteuse Hailee Steinfeld, connue pour son travail sur « True Grit » et récemment sur la série « Dickinson ». Elle assumera le rôle de Kate Bishop, la nouvelle apprentie de Barton, en tant que l’un des personnages de bandes dessinées les plus appréciés des fans de Marvel, ce qui est un motif de célébration pour les fans du MCU. Le premier épisode de la série arrivera via Disney + le 24 novembre.