Jeremy Renner Bourne Spinoff était la tentative du directeur de lancer une franchise MCU-Esque

Le spin-off d’action de 2012 qui divise, L’héritage Bourne, était la tentative du réalisateur Tony Gilroy de lancer une franchise MCU-esque, a révélé le cinéaste. S’adressant à Deadline, Gilroy a déclaré que «l’objectif principal» du spin-off dirigé par Jeremy Renner était de créer une franchise d’histoires différentes et connectées se déroulant sans le monde de Borne. Mais, ils ne « voulaient pas le prendre ».





« Écoutez, mec, j’ai essayé de leur donner un univers Marvel avec The Bourne Legacy, et ils ne voulaient pas le prendre. Je veux dire, honnêtement, c’était tout l’objectif de cela, l’ouvrir … L’histoire of Bourne est l’une des réussites les plus chaotiques de tous les temps. Cela aurait été un grand livre hollywoodien si quelqu’un l’avait suivi depuis le tout début. Vous n’obtiendriez jamais tout le monde pour raconter la véritable histoire, mais cela a juste trébuché vers le succès Avec Legacy, nous avons vraiment essayé de leur donner, c’était mon objectif, de leur donner un univers Marvel qu’ils pourraient ouvrir, mais il y avait tellement de mauvais sang et d’autres choses que cela ne fonctionnait tout simplement pas pour eux. . »

En taquinant ce qu’il appelle la réalisation « chaotique » des films Bourne et le « mauvais sang » qui a été laissé derrière lui, Gilroy avait clairement de grands projets pour ce monde d’assassins et d’espionnage. Et, au lieu d’une vaste série comme l’univers cinématographique Marvel, le studio s’est plutôt retrouvé avec un spin-off mixte, suivi d’une suite mixte en 2016.

« Je veux dire, quel est le truc? Le truc, c’est l’imagination, l’ambition et un vrai – je sais que ce n’est qu’un cliché – mais un vrai perturbateur, vous devez perturber la merde comme un fou. Vous devez le renverser et dire , ‘Faisons le contraire.’ Toujours à la recherche, dans chaque scène et à chaque instant, ‘Qu’est-ce qu’on n’a pas fait avant ? Quoi de neuf ?’ Donc tu dois être vraiment ambitieux et pas sûr. C’est la sécurité qui est l’ennemie de l’expansion des choses, je pense. »





Y aura-t-il plus d’aventures dans la Bourne ?

L’énorme influence que le Jason Bourne trilogie a eu sur le genre de film d’action est facile à voir, avec l’expertise granuleuse et ancrée du personnage conduisant même à des changements majeurs dans l’emblématique James Bond la franchise. Alors que les trois premiers films dirigés par Matt Damon sont considérés comme des classiques de l’action moderne, les tentatives d’expansion ou même de poursuite de la série ont donné des résultats très mitigés. La dernière poussée pour un univers partagé est venue dans la série télévisée Pierre de marche qui, une fois de plus, a rencontré des critiques moyennes et a été annulé sans cérémonie après une seule saison.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Jason Bourne ? Eh bien, Damon a dit dans le passé qu’il s’associerait volontiers à Jeremy Renner « s’ils pouvaient trouver un moyen », mais a également déclaré qu’il « pourrait en avoir fini » avec le personnage.

Il n’y a actuellement aucun plan officiel pour un sixième Borne film, mais le producteur Ben Smith a affirmé qu’un nouveau projet était en préparation. « Je veux dire que nous travaillons définitivement sur un autre film », a-t-il déclaré en 2019. « Qu’est-ce que nous faisons là-dedans ? Y aura-t-il des tissus connectés en termes d’existence de tous dans le même monde et le même univers ? Absolument. Les détails de cela sont encore secrets.