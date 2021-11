Jeremy Renner avoue qui est l’acteur Marvel le plus effronté

Tout fan des films de Les studios Marvel J’aimerais pouvoir passer une journée dans le ensemble d’enregistrement et découvrez à la première personne ces sites et éléments si emblématiques de la saga de Vengeurs. Les acteurs eux-mêmes pensent la même chose et, bien qu’ils aient tout ce monde à portée de main, ils sont également excités lorsqu’ils voient les costumes de super-héros et essaient de prendre quelque chose à garder chez eux. L’un d’eux l’a fait et Jérémy Renner révélé son nom.

L’acteur qui donne vie à Clint Barton et qu’il est sur le point de créer sa propre série Oeil de faucon au Disney+, a admis qui est l’artiste le plus effronté de l’entreprise. Sur le point de se mettre à nouveau dans la peau de son personnage, Renner s’est exprimé dans une interview sur les pièces si reconnues par les adeptes de la Univers cinématographique Marvel.

« Pendant la décennie où nous tournions les films Avengers, Je n’ai jamais rien pris de l’ensemble tournage parce que la production nous a demandé de ne pas le faire. Ma maman m’a appris ça donc je n’ai jamais pris d’accessoires” L’Avenger a assuré avec confiance. Dans le programme Jimmy Kimmel, il ajouta: « Tous les autres Avengers ont pris des choses ou volé quelque chose. Thor a son marteau”.

Qu’est-ce qui a été volé ? Apparemment, l’acteur Marvel le plus effronté est Chris Hemsworth. Il n’a pas seulement fallu cinq répliques du Mjölnir caractéristique de son caractère asgardien, mais a également pris le soi-disant Brise-tempête, le remplacement qui a été forgé dans Avengers : guerre à l’infini. Et bien qu’il ait déjà acquis une mauvaise réputation pour avoir pris les éléments qui accompagnent Thor Dans chacun des films, la vérité est que d’autres de ses camarades de classe l’ont fait aussi.

Chris Evans a compté à plusieurs reprises qu’il garde à la maison Le bouclier de Captain America, aussi bien que Robert Downey Jr. a pris le « À » représentatif du groupe que l’on peut voir dans Avengers: l’ère d’Ultron. Tom Holland ne voulait pas rester dehors et a encore les tireurs de toile d’araignée du costume de Spider-Man et les lunettes que Tony Stark lui a offertes. Jeremy Renner, sur le point de sortir Oeil de faucon les 24 novembreIl a demandé à prendre son costume avec lui après avoir terminé le tournage.

