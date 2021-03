Jeremy Renner anticipe un gros combat dans la série de « Hawkeye »

Le MCU continue avec le développement de son temps à la télévision avec le tournage de « Hawkeye » qui se déroule en ce moment. Ce sera la première fois que nous verrons une mission solo de l’archer jouée par Jeremy Renner, qui a récemment anticipé que la production comportera une grande séquence de combat.

Via votre profil officiel sur Instagram, l’acteur a fait l’annonce à travers l’une de ses histoires téléchargées pendant le tournage, dans laquelle on pouvait voir qu’il portait une chemise avec le logo officiel des « Avengers », présentant la phrase « Prêt pour un grand combat ce soir ».

Le manque de détails sur son intrigue a gardé les fans du personnage attentifs, qui attendent avec impatience de nouvelles nouvelles sur le développement de la série qui présentera l’actrice et chanteuse. Hailee Steinfeld Quoi Kate évêque, jeune pupille de Clint Barton dans les bandes dessinées qui devraient avoir une grande importance dans l’avenir de la franchise.

Clint Oui Kate affrontera des adversaires redoutables, y compris Maya Lopez / Écho, interprétée par Alaqua cox. Ce personnage est un Amérindien sourd qui a la capacité d’imiter les compétences et les mouvements des autres. Certains rapports indiquent que Florence Pugh va jouer à nouveau Valena Belova, un personnage qu’il joue dans la bande solo de «Veuve noire».

Si cela est vrai, les événements sur le film, qui n’a pas encore été publié, révéleront si Belova sera présenté comme un allié ou un adversaire des protagonistes de la série qui aura également la participation du nominé pour le oscar Vera farmiga. Certaines photos divulguées sur les réseaux sociaux confirment que la production comportera des séquences d’action palpitantes filmées en extérieur.

Le producteur Trihn Tran anticipé le portail Comicbook.com qu’il cherche à donner à la série dans le MCU le même traitement que ses sorties de films reçoivent et qu’en regardant chacune de ces séries, la sensation de regarder un très long film se crée. ‘Oeil de faucon‘n’a pas encore de date de sortie estimée.