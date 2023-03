Jeremy Renner a posté une vidéo de lui marchant pour la première fois depuis son accident

in

célébrités

En janvier de cette année, Jeremy Renner a subi un grave accident avec un chasse-neige. L’acteur a partagé une vidéo de sa convalescence !

©GettyJérémy Renner

Jérémy Renner il était dans un accident presque mortel le jour du Nouvel An à Reno, Nevada , après avoir été heurté par un chasse-neige qu’il utilisait. Le bureau du shérif de l’État a déclaré qu’il avait essayé de protéger son neveu après que la machine ait glissé vers lui et l’acteur. « Il a été traîné sous le véhicule par la route et écrasé » laissant l’interprète en très mauvais état.

Aujourd’hui, nous pouvons annoncer de bonnes nouvelles concernant Jérémy Renner et est-ce que l’acteur merveille Il a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux où on peut le voir marcher pour la première fois après le terrible accident qu’il a subi en janvier dernier. Dans ce contexte, l’interprète a écrit dans son post Instagram : « Il est maintenant temps pour mon corps de se reposer et de se remettre de ma volonté ».

D’autre part, Jérémy Renner Il a également apporté la tranquillité d’esprit à ses abonnés Twitter avec le message suivant sur le réseau Blue Bird : « Maintenant, je dois trouver d’autres choses pour occuper mon temps afin que mon corps puisse se remettre de ma volonté ». Il est clair que l’acteur met tout son cœur dans sa convalescence après un accident au cours duquel un nombre important d’os ont été brisés, en plus du fait qu’il a failli perdre une de ses jambes, sans compter le risque de mort que l’événement fatidique censé.

Jérémy Renner Il a le soutien inconditionnel de sa famille, de ses amis et de ses collègues. L’industrie cinématographique hollywoodienne s’est montrée préoccupée par la situation de l’interprète lorsque l’accident et la gravité de l’événement lui-même ont été connus en janvier dernier. heureusement aujourd’hui spoilers Vous pouvez partager avec vos lecteurs les images de Renner marchant sur un tapis roulant spécial pour cette catégorie de patients.

Concernant sa vie professionnelle, les dernières années de Jérémy Renner certainement qu’ils étaient très émus avec leur contrat signé pour merveille où il prête son corps oeil de faucon, un archer qui ne rate pas chaque fois qu’il décoche une flèche. Le personnage a participé à de nombreux films au sein du MCU, y compris les bandes Avengers. L’année dernière, il a eu l’opportunité de jouer dans sa propre série avec Hailee Steinfeld dans Disney+. Actuellement, vous pouvez également le voir dans Maire de Kingstown pour Paramount+.

