Jeremy Renner a mentionné Hailee Steinfeld dans « Hawkeye ».

Comme Scarlett Johansson et son interprétation de « Black Widow », Jeremy Renner, l’un des principaux Avengers du MCU, n’avait encore jamais obtenu son propre versement solo. À sa grande fortune, Clint Barton aura sa propre série télévisée en exclusivité pour le catalogue Disney+.

« Hawkeye » sera l’une des nouvelles productions qui feront partie de la phase quatre de la franchise Marvel Studios dans laquelle son remplaçant imminent dans la saga sera présenté : la jeune Kate Bishop, interprétée par l’actrice et chanteuse Hailee Steinfeld, une qui Renner affirme avoir servi de mentor pendant le tournage.

L’arrivée de Kate Bishop au MCU a été annoncée par Marvel Studios depuis 2019 et depuis lors, des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles Steinfeld serait choisi pour l’interpréter, ce qui n’a pu être vérifié qu’au moment où « Hawkeye » a commencé à tourner fin 2020.

« Hawkeye » donnera une tournure au personnage de Kate Bishop, l’une des plus aimées des fans de Marvel Comics, la présentant dans « Hawkeye » comme une « fangirl » de Clint Barton, et comme dans les comics, cela provoquera quelques combien de problèmes. Barton sera éventuellement le mentor de la jeune héroïne en herbe de la série Disney +, mais selon Renner, ce ne serait pas le seul mentor qui figurait sur le plateau de tournage.

À travers un récent article d’EW, qui anticipe la première de la série, Jeremy Renner note avoir offert son mentorat à Steinfeld : « Cela a toujours été mon rôle. En dehors du jeu d’acteur, il l’a protégée et lui a donné quelques notes sur la façon de travailler dans ces types de productions : écran vert, la vie de super-héros et tout ça. Je voulais juste le protéger car il y a beaucoup de choses physiques », a déclaré l’acteur.

C’est une merveilleuse actrice, un être humain merveilleux et j’ai hâte de voir les grandes choses dont elle est capable.

En plus de la carrière musicale qu’elle a jouée ces dernières années, Hailee Steinfeld a fait preuve de grandes qualités d’actrice, soulignant sa nomination aux Oscars en tant qu’actrice de soutien à l’âge de quatorze ans pour sa performance dans « True Grit », en plus de son travail acclamé sur » Bumblebee » et la série Apple TV + « Dickinson ».

L’arrivée de Kate Bishop au MCU a été considérée comme un signal par les fans de Marvel des « Young Avengers » à l’écran, en raison des plans visant à garder Steinfeld dans l’avenir de la franchise, bien qu’il n’ait pas encore été confirmé un projet de cette jeune équipe de héros. Le premier épisode de « Hawkeye » sera diffusé le 24 novembre.