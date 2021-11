Jeremy Renner a dit à Marvel de lui donner du temps avec sa fille ou de refondre Hawkeye

Peu importe à quel point un personnage fait partie intégrante d’une franchise, c’est toujours une stratégie risquée pour un acteur de dire à un grand studio de les refondre si leur calendrier de tournage prévu ne leur permet pas assez de temps en famille, mais il semble que c’était exactement ainsi que Jeremy Renner a abordé ses négociations avec Marvel lorsque son rôle exigeant de Hawkeye l’a vu voler constamment d’avant en arrière pour pouvoir voir sa fille. Alors que tout s’est assez bien passé pour Renner, dont le nouveau Oeil de faucon premières de la série ce mercredi sur Disney +, il y avait toujours une chance que cela se soit mal passé.

S’exprimant dans une nouvelle interview avec Men’s Health, Jeremy Renner a révélé que bien que des initiés lui aient dit que Marvel pourrait bien le licencier, les exigences de tournage trépidantes ont vu la star mettre le pied sur le fait d’avoir du temps à consacrer à sa fille ainsi qu’à filmer son rôle de Hawkeye. Dans l’article, il dit :

« Cela m’a appris à avoir les noix pour dire: » Tout le monde, allez-vous-en. C’est mon temps avec ma fille’… J’ai dit: ‘Très bien, refont-moi. Je vais être ici avec ma fille. C’était assez chiant. Jouer et tout le reste passe par la fenêtre, jusqu’à ce que ma fille dise : ‘Je veux sortir avec mes amis, et je ne veux pas autant être avec toi, papa.' »

Clint Barton, ou Hawkeye si nous utilisons des noms de super-héros, a fait sa première apparition MCU dans Thor, en tant que tireur d’élite travaillant dans le cadre du SHIELD, avant de devenir membre à part entière de Les Vengeurs dans le film d’ensemble de 2012. Au cours de la dernière décennie, il a continué à apparaître fréquemment tout au long de la saga Infinity jusqu’à sa conclusion dans Avengers : Fin de partie. L’une des intrigues inédites de l’histoire de Hawkeye est de savoir comment, après avoir perdu sa famille à cause de la chute de Thanos, il est devenu le justicier voyou Ronin pendant une grande partie des cinq années entre Guerre de l’infini et Fin du jeu, jusqu’à ce qu’il soit ramené dans le giron des Avengers par Natasha Romanoff, et au moins une partie de cela est susceptible de jouer un grand rôle dans la prochaine série.

La série Disney+ Oeil de faucon verra Barton travailler avec la jeune archère Kate Bishop pour affronter les ennemis créés au cours de son passé de Ronin alors qu’il tente – de manière appropriée pour cet article – de rentrer chez lui pour Noël. Il n’y a pas beaucoup de détails sur l’intrigue connus sur la série, comme pour tous les projets Marvel, mais on sait que la série verra Barton former Kate Bishop pour reprendre le manteau Hawkeye et devenir potentiellement une partie intégrante des futures équipes des Avengers. . Florence Pugh reprendra également son rôle de Yelena Belova dans la série après avoir fait ses débuts cette année Veuve noire, et la scène post-crédit du film suggère qu’elle causera des problèmes à l’archer et à sa protégée.

Le souvenir de Renner d’avoir veillé à ce que son équilibre travail-vie personnelle soit maîtrisé n’est qu’une des nombreuses histoires récemment sorties d’Hollywood sur la façon dont le stress épuisant et incessant de l’industrie est un problème courant pour les acteurs. Tom Holland a récemment révélé qu’il n’avait eu qu’une pause de trois jours entre les tournages Inexploré et Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et il y a eu de nombreuses histoires de manque de temps personnel et de pauses, de régimes d’entraînement intenses et épuisants et de régimes d’urgence forcés qui ont un impact sérieux sur la vie professionnelle d’acteurs qui préfèrent s’y conformer plutôt que de perdre leur travail et potentiellement de nuire à leur carrière. Cette nouvelle nous vient de Men’s Health.





