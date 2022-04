Jeremy Kyle revient à la télévision aujourd’hui

Celui-ci sera animé par Sharon Osbourne, destiné à « réunir cinq visages célèbres aux opinions arrêtées – tous issus d’horizons différents et avec des points de vue différents – pour débattre des histoires les plus intéressantes de la journée ».

Une déclaration antérieure de la chaîne disait: « Le programme aux heures de grande écoute de TalkTV sera également diffusé simultanément sur talkRadio. Et la liste des talents de jour de talkRadio, y compris Julia Hartley-Brewer, Mike Graham, Ian Collins et Jeremy Kyle, sera diffusée sur TalkTV. »

« Nos talents professionnels existants sur TalkRadio ont déjà leurs propres adeptes et nous apporterons ces discussions populaires et informées sur l’actualité et l’actualité à un public plus large.