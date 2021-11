Jeremy Irvine est DS Charles Masterson dans Dalgliesh, nouveau d’Acorn TV : "Mon détective est tout ce que nous avons essayé de ne pas être aujourd’hui"

Dalgliesh est l’une des dernières versions exclusives du service de streaming Télé de gland et il a les ingrédients nécessaires pour conquérir le public. C’est l’adaptation du best-seller international de PD James, auquel il a participé Jérémy Irvine dans le rôle de l’inspecteur DC Charles Masterson. L’acteur a parlé de son passage dans la production britannique et a laissé des détails que les fans voudront lire.

La série, avec Bertie Carvel comme Adam Dalgliesh, il a un total de 6 épisodes qui sont divisés en trois mystères de deux parties chacun. Cette fiction, entièrement tournée en Irlande du Nord, se déroule en Angleterre au milieu des années 1960 avec une intrigue racontée du point de vue du personnage principal, à la recherche de la résolution de divers meurtres.

Jérémy Irvine dire à quoi ressemble son personnage : « C’est un jeune détective très ambitieux des années 70. Selon les normes d’aujourd’hui, il est probablement un peu con. Il a beaucoup de valeurs des années 70: il est sexiste, il est raciste, tout ce que nous essayons de ne pas être aujourd’hui. ». Puis il ajouta : « Tout cela se révèle lorsqu’il essaie de gravir les échelons pour gagner les faveurs de Dalgliesh, qui veut être l’un des gars, mais n’a rien de tout cela, c’est donc là que la friction avec lui se produit. ».

La préparation au rôle était importante, même si elle souffrait de la crise sanitaire du Coronavirus : « J’ai eu quelques mois avec le scénario, et le tournage a été retardé de quelques mois à cause du Covid, donc j’ai eu un peu de temps ». Les prolongations l’ont joué favorablement : « C’était l’une de ces rares fois où je l’ai lu et je savais exactement ce que je voulais en faire. J’ai vraiment aimé jouer quelqu’un qui n’est pas particulièrement gentil, et pourquoi il se comporte comme ça. ».

Une fois les enregistrements repris, il a commencé à remarquer quelque chose de nouveau : « La façon dont chaque livre a été adapté était très différente et avait sa propre sensation. ». « Les deux premiers épisodes se déroulent dans un hôpital d’infirmières, dans des lieux très écrasants et claustrophobes, qui avaient leur propre atmosphère. La partie suivante, nous avons tourné à Belfast pour les deux derniers épisodes, qui avaient un environnement très différent, beaucoup plus ouvert. , beaucoup plus comme aujourd’hui, alors que les deux premiers ressemblaient à un tunnel temporel des années 70 « révélé.

Travailler dans les années 70 n’est pas nouveau pour Irving : « Es una época en la que he trabajado antes. Hice la génesis de las películas de Jason Bourne, hicimos una serie de televisión de eso hace unos años. Hice unos 10 meses con ropa de los 70 y siendo de los 70, pero sí, c’est amusant ». Il a ensuite dit quel était son moment préféré : « J’ai adoré conduire la Ford Capri rouge, me promener dans ma voiture de luxe. Chaque fois que vous conduisez une vieille voiture dans une série, c’est très amusant. ».

Enfin, il a évoqué l’ensemble de partage avec Bertie Carvel et Carlyss Peer, qui joue Kate Miskin : « C’était agréable de travailler avec tout le monde, nous avions un très bon groupe. Au cours des deux premiers épisodes, nous étions très proches, donc nous n’avons pas eu l’occasion de beaucoup socialiser. ». « Mais dans les deux derniers épisodes, nous avons commencé à traîner et à profiter un peu plus de Belfast. J’ai passé de très bonnes journées avec Carlyss Peer et Fra Fee, et quelques-uns des autres. Nous avons passé un très bon moment à la fin. », a culminé.

