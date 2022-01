Jeremy Irons dit que Justice League « n’aurait pas pu être pire »

Dans une nouvelle interview, l’icône du cinéma Jeremy Irons a partagé ses réflexions peu impressionnées sur la Justice League de 2017 et a avoué qu’il n’avait pas encore vu The Snyder Cut.

L’acteur légendaire Jeremy Irons ne cachait certainement pas ses véritables sentiments pour Joss Whedon Ligue des Justiciers lorsque le sujet a été abordé dans une nouvelle interview avec Variety, qui visait principalement à discuter de son nouveau film Munich : le bord de la guerre. Comme c’est le cas pour tout acteur qui est apparu dans un film Marvel ou DC, le sujet de son incursion dans le monde des films de bandes dessinées a été évoqué lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu la version Zack Snyder de Ligue des Justiciers pourtant, auquel l’acteur a répondu avec une honnêteté franche sur ses sentiments pour la version originale 2017 du mashup de super-héros.

Irons a joué Alfred Pennyworth pour la deuxième fois en Ligue des Justiciers, reprenant son rôle de confident et de majordome de Bruce Wayne dans lequel il a joué pour la première fois Batman v Superman : L’aube de la justice. Alors que l’acteur, comme pour toute star d’un film actuel, n’a rien dit de désobligeant à propos du film à sa sortie, il est plus clair maintenant qu’il ne s’en soucie pas vraiment du tout et bien qu’il ait avoué qu’il n’avait pas encore vu Zack Snyder est loin d’être une coupe parfaite du film, il prévoit de le regarder à un moment donné.

« Étrangement, je pense que je l’ai et je ne l’ai pas vu », a déclaré Irons lorsqu’on lui a demandé s’il avait regardé La coupe Snyder. « Je vais devoir le chercher et voir si je l’ai quelque part en ligne ou sur un DVD. Je me souviens avoir parlé à Zack [Snyder] avant de le faire et étant très intéressé de voir ce qu’il a trouvé. Ça n’aurait pas pu être pire. » Pressé de savoir s’il voulait dire que cela ne pouvait pas être pire que le film original, il a ajouté: « Je ne pense pas que cela aurait pu l’être, n’est-ce pas? » Lorsque l’intervieweur a dit qu’ils pensaient que la version de Whedon était épouvantable, Irons a simplement conclu: « Eh bien, moi aussi. »





Justice League a reçu une chance de rachat avec la coupe Snyder.





Tout comme Jeremy Irons, de nombreuses personnes ont eu des problèmes avec la version 2017 de Ligue des Justiciers, avant même que de nombreuses histoires sur l’attitude de Joss Whedon sur le plateau ne deviennent bien connues et que des acteurs tels que Ben Affleck aient publiquement qualifié le tournage du film de pire moment qu’ils aient jamais eu sur un plateau de tournage. Avec Warner Bros. et DC voulant rattraper l’univers cinématographique de Marvel, qui en 2017 n’était qu’à deux ans du plus grand film de bande dessinée jamais mis sur grand écran en Avengers : Fin de partie, Ligue des Justiciers a tenté de rassembler trop rapidement les héros emblématiques de DC et a finalement échoué principalement en raison d’événements malheureux qui ont retiré Zack Snyder du tournage original et du film repris et vidé par Whedon.

Bien que nous ne découvrions peut-être pas ce que Irons pense de la version très étendue du film de Snyder, mais son manque d’amour pour la version originale n’est pas surprenant car au cours des dernières années, tout le monde, des acteurs et de l’équipe au public et aux critiques, s’est déchiré dans le film, et avec Gal Gadot, Ray Fisher et plus récemment Affleck décrivant le comportement non professionnel de Whedon sur le plateau, il est peu probable que la réputation du film s’améliore un jour.









