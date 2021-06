Jeremy Clarkson veut faire une deuxième saison de Clarkson’s Farm

Absolument aimé #ClarksonsFarm.

Je me sens honteusement ignorant de ne pas réaliser à quel point l’agriculture industrielle est incroyablement compliquée et volatile et à quel point tous les agriculteurs doivent travailler dur. Chapeau bas. Et bien fait @JeremyClarkson pour le mettre en valeur.

– Dan Hayes :high_brightness: (@DanHayes1881) 19 juin 2021