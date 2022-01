Jeremy Clarkson répond à YouTuber qui a « menacé de poursuites judiciaires » pour une marque

Le 12 octobre 2021, le La ferme de Clarkson La société de l’hôte a déposé la phrase et Apollonov craignait que cela n’affecte son entreprise.

Apollonov a écrit sur Twitter: « La sœur de la petite amie de mon cousin est avocate et elle est plutôt bonne. Tu ferais mieux de faire attention. »

La société a été enregistrée sous le nom de Curdle Hill Farm Ltd, et Clarkson en est le co-directeur enregistré aux côtés de son épouse Lisa Bentinck.

Les informations sur la demande de marque indiquent qu’elle a été déposée dans les classes 1, 16, 21 et 25.

Ces classes couvriraient des produits tels que des couvertures de livres, des tasses, des chemises et des pulls, selon Metro.

Apollonov compte plus de 2,6 millions d’abonnés sur la plate-forme de partage de vidéos et a taquiné une capture d’écran semblant acheter la marque « Jeremy Clarkson » susmentionnée pour des chaussures, des chapeaux et des chemises au prix de 640 € AU (300 €).