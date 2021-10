Jeremy Clarkson remercie Kaleb Cooper alors qu’ils remportent le prix de l’agriculture

Propriétaire de ferme Jeremy Clarkson a félicité le travailleur Kaleb Cooper alors qu’il remportait une distinction aux British Farming Awards, affirmant qu’il n’aurait pas pu l’a fait sans lui.

Clarkson, 61 ans, a acheté Diddly Squat Farm en 2008 et a récemment décidé de s’essayer à l’agriculture après la retraite de l’homme qui la dirigeait.

Il a documenté son voyage dans la série Amazon Prime La ferme de Clarkson, ayant reçu un coup de main des habitants dont Cooper, 22, et Gerald Cooper, 72 ans.

Lors de la cérémonie de remise des prix, qui a eu lieu le 21 octobre et a été organisée par le présentateur Vernon Kay, Clarkson et Cooper ont remporté le prix Flying the Flag for British Agriculture.

Acceptant le prix, Clarkson s’est tourné vers Cooper et a déclaré : « Kaleb, je n’aurais pas pu faire ça sans toi, tu es la star de la série, à part Gerald.

« Mais ce qui était génial, et je suis sûr que tout le monde dans la pièce dirait la même chose, chaque ferme a un Gerald, chaque ferme a un Charlie, chaque ferme a un Kevin, chaque ferme a une Ellen, chaque ferme a un propriétaire terrien et chaque ferme a un Kaleb. »

Cooper a ensuite partagé un cliché de la nuit sur Instagram, écrivant : « Je voudrais prendre le temps de remercier chacun et toutes les personnes qui m’a soutenu et aidé.

« Merci de @jeremyclarkson1 et l’équipe de réparesseusement Squatuor Fbras! Derrière chaque ferme, il y a une équipe incroyable. Merci encore à tous ! Bonne agriculture.«

Crédit : Instagram/Kaleb Cooper

Clarkson a également profité de l’occasion pour s’en prendre au gouvernement et à sa gestion de l’industrie agricole lors de son discours d’acceptation, qui l’a vu dire: « J’espère juste et je prie pour que nous soyons tous encore là dans 10 ans une fois ce f *** **g le gouvernement a tout foutu en l’air. »

Après avoir reçu des applaudissements et des rires, l’ancien Vitesse supérieure La star a ensuite déclaré: « Et nous faisons une deuxième série, et nous n’allons pas accepter leurs bêtises en se couchant. Et je peux vous l’assurer. »

:warning: Avertissement de langue incorrecte :warning: Jeremy Clarkson donne son point de vue sur ce gouvernement et ce qu’il fait à l’agriculture :tractor: pic.twitter.com/PCEPr2qyC6 – Sauvez l’agriculture britannique :flag_gb: (@BritishSave) 23 octobre 2021

La ferme de Clarkson a récemment été renouvelé pour sa deuxième série, à la suite du succès indéniable du premier opus – qui a vu le diffuseur diviser vendre des voitures chères pour des moutons alors qu’il tentait de cultiver les 1 000 acres de terre qu’il possède dans les Cotswolds.

Offrant un avant-goût de ce que nous pouvons attendre de la prochaine série, Amazon Prime Video a déclaré: « Les téléspectateurs peuvent s’attendre à un aperçu plus approfondi d’une autre année sur Diddly Squat Farm alors que Jeremy vise à se diversifier, en élargissant ses connaissances agricoles limitées sous l’œil vigilant de son une équipe pragmatique : le conducteur de tracteur Kaleb, le favori des murs de pierre Gerald, le conseiller ‘Cheerful’ Charlie, Lisa, la meilleure fermière de Jeremy et bien d’autres.