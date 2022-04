Jeremy Clarkson dit qu’il pense « beaucoup » à mourir

Clarkson a écrit: « J’aurai 62 ans demain, ce qui signifie que la mort ne peut pas être si loin. Mais au lieu de me cacher dans une armoire, en espérant qu’elle ne m’y trouvera pas, j’écris ceci, et quand j’aurai fini, j’irai au pub. Je pense beaucoup à la mort, et ça me dérange. Mais pas autant qu’il le faudrait. »

S’adressant à ceux qui essaient d’éviter les années en « transpirant et en grognant » dans un gymnase, Clarkson a écrit : « Au mieux, vous aurez l’air d’un cure-pipe dans un sac à balles. Et vous ne pourrez toujours pas courir le cent mètres en 11 secondes ou faire du saut à la perche ou nager une longueur sous l’eau ou gagner le Tour de France.

Il a poursuivi : « Et ça m’énerve. Je me bats ici avec Kenneth Branagh et, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, vous pouvez être assuré qu’il se bat avec moi. Et il sait qu’il gagne. Il peut regarder une photo de moi puis de lui-même dans le miroir et il pensera : ‘Ouais. Je suis en tête’.