Jeremy Clarkson détruit les scientifiques de Covid-19 en disant « Si vous mourez, vous mourez »

Bien sûr, Clarkson n’est pas un épidémiologiste viral et est bien connu pour ses opinions contraires sur une variété de sujets.

Se référant à « ces communistes de Sage » – le Groupe consultatif scientifique pour les urgences – il a critiqué la décision de ne pas ouvrir le pays plus tôt qu’ils ne l’ont déjà fait, ajoutant : « Si vous mourez, vous mourez ».

Le présentateur de télévision devenu expert a déclaré: « Quand ça a commencé, j’ai lu sur les pandémies et elles ont tendance à durer quatre ans.

« Passons tous à travers la vie en croisant les doigts et le sourire aux lèvres.

« Je peux voir que Boris ne veut pas l’ouvrir et nous fermer à nouveau.

« Mais si ça doit être quatre ans… et qui sait, ça pourrait être 40 ans. »

Il a ajouté: « Eh bien, si cela doit durer pour toujours, ouvrons-le et si vous mourez, vous mourez. »

Il a expliqué: « Le médecin a été très clair: je me sentais sous le mauvais temps pendant cinq à 14 jours, puis j’irais mieux ou je devais aller à l’hôpital.

« Où, parce que j’ai 60 ans et que je suis gros, et parce que j’ai fumé un demi-million de cigarettes et que j’ai eu une double pneumonie, je mourrais probablement, seul, dans une tente en plastique solitaire. »