Jeremy Clarkson critiqué après avoir déclaré que Greta Thunberg avait besoin d’un «fond frappé»

L’homme de 61 ans partageait ses réflexions, dans une chronique du Sunday Times, et a décrit le militant pour le climat comme n’ayant « aucune connaissance de la façon dont le monde fonctionne ».

« Elle n’a aucune connaissance de la façon dont le monde fonctionne, pas de manières et pas de lettres après son nom car au lieu d’aller à l’école, elle a été occupée à faire le tour du monde pour pouvoir être mardy et abusive envers les adultes.

Un utilisateur a écrit : » Jeremy Clarkson, 61 ans, appelant Greta Thunberg, 18 ans, à se faire gifler les fesses mérite une réponse beaucoup plus WTAF ???? qu’elle n’en a eue.

Un autre a déclaré: « Il y a une étrangeté effrayante de vieil homme sale et tremblant dans la tentative d’humour de Jeremy Clarkson cette semaine dans sa rage contre Greta Thunberg! »

Un quatrième a conclu : « Qu’est-ce qui, chez Greta Thunberg, met tous les vieux en colère et se met sur la défensive ?

Il a écrit : « Voici un conseil, Greta : me faire la leçon sur ce qui doit être fait est inutile.

« Ce serait comme si je me tenais dans ma chambre tous les matins pour m’ordonner de porter des vêtements. Je le sais déjà. »

« Le changement ne viendra pas de l’intérieur – ce n’est pas du leadership, c’est du leadership. Nous disons plus de bla bla bla, plus d’exploitation des personnes, de la nature et de la planète.