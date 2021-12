Jeremy Clarkson contraint de fermer la boutique de la ferme Diddly Squat pendant deux mois

Les fans désireux de faire un voyage à la boutique de la ferme, qui figure dans la populaire émission Amazon La ferme de Clarkson, vous avez jusqu’au 31 décembre pour le faire, après quoi il sera fermé en janvier et février.

Dans une publication sur Instagram, le compte officiel de la ferme a écrit : « Diddly Squat Farm Shop est ouvert de 21h30 à 16h jusqu’au 31 décembre. Fermé janvier et février.

Clarkson aurait été informé de la nouvelle plus tôt cette année, après que le conseil local lui eut dit que les matériaux utilisés pour construire le toit n’étaient pas autorisés.

Mais un entrepreneur en bâtiment n’était apparemment pas au courant et a utilisé un toit en tôle verte, qui n’avait pas eu l’approbation appropriée.

Le conseil voulait que l’ardoise soit utilisée sur le toit, et une tentative de Clarkson de renverser cela a échoué, a rapporté le Daily Mail en avril.

Écrivant dans un article pour le Times en mars, Clarkson a parlé des difficultés qu’il avait rencontrées pour faire fonctionner le magasin, en écrivant : « Mon magasin n’était ouvert que depuis quelques jours lorsque nous avons reçu une lettre sévère nous avertissant que notre une crème glacée plutôt délicieuse avait été faite à partir du jus de vaches qui vivaient à huit milles de là, dans le Gloucestershire, et que cela contrevenait à une clause qui disait que nous ne pouvions vendre que des produits de l’ouest de l’Oxfordshire.

« Depuis, on nous dit que le toit n’est pas de la bonne couleur, que l’enseigne est trop large de 0,3 mètre, qu’on n’a pas le droit de vendre des thés et des cafés, que le vichy recouvrant les ballots de paille contrevient à la réglementation Covid. , que le parking est un danger pour la sécurité routière, que les rouleaux de saucisses sont faux d’une manière insondable, et que si nous étions autorisés à vendre de la bière, les yobbos viendraient uriner dans le cimetière.