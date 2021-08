Jeremy Clarkson a déjà fait pipi dans les chaussures du chasseur de trophées pour se venger de la mort d’animaux

Asmodee Carcassonne : Chasseurs Et Cueilleurs

carcassonne revient a prehistoire !des milliers drannees avant la construction de la cite de carcassonne, la region etait deja fortement peuplee. on y chassait des animaux sauvages, cueillait des baies et pechait des poissons afin de survivre. aujourdrhui encore, des peintures rupestres temoignent de la vie de cette epoque. dans carcassonne n chasseurs et cueilleurs, les joueurs construisent un paysage bucolique et sauvage avec leurs tuiles. le but est de placer judicieusement ses meeples en leur attribuant toujours une caracteristique (cueilleurs ou chasseurs), afin de gagner des points. les huttes et les menhirs seront des atouts indeniables pour que votre tribu prenne lravantage !carcassonne n chasseurs et cueilleurs est un jeu a part entiere, ideal pour decouvrir la gamme en famille ! les joueurs occasionnels y trouveront un theme original et des variations de regles. les plus experimentes qui aiment les univers hostiles, tout en appreciant la simplicite drune pose de tuiles, y trouveront de veritables defis !contenunnn 100 tuiles,nnn 1 livret de regles,nnn 24 jetons,nnn 30 meeples,nnn 15 huttes.