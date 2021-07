Jeremy Clarkson a déjà craint pour sa vie lorsqu’il a été détenu sous la menace d’une arme à feu

Si la réponse était « non », eh bien maintenant vous le savez. Si la réponse était « oui », lisez la suite pour un rappel de ce qui s’est passé.

Clarkson est retourné sur les lieux du crime dans la troisième série de Le Grand Tour et a rappelé le moment déchirant où ils ont été pris en embuscade.

« C’est une histoire longue et compliquée, mais nous essayions de filmer et certaines personnes pensaient que nous entrions sur leur territoire.

« C’était assez méchant. Et cette fois, à 100 mètres de l’endroit où cela s’est passé, j’avais des boulettes dans un bouillon d’oie. »

Naturellement, Clarkson et le reste de l’équipe de production ont été ébranlés par l’expérience de mort imminente.

S’adressant à The Mirror, un initié a affirmé que l’ancien Vitesse supérieure l’hôte a utilisé son charme pour sortir de la situation délicate.

Ils ont déclaré: « Jeremy tournait dans une gare en ruine mais a été averti par les flics de ne pas entrer car des factions de gangs en guerre opéraient. Mais il a ignoré les conseils et a été entouré de gangs.

La révélation est venue dans l’épisode d’ouverture de la série, qui a vu Clarkson, Richard Hammond et James May tester trois puissantes Muscle cars américaines : une Ford Mustang RTR Spec 3, une Dodge Challenger SRT Demon et une Hennessey Exorcist Camaro.