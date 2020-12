Jeremy Bulloch meurt, l’acteur original de Boba Fett avait 75 ans

Jeremy Bulloch nous a quittés. L’acteur anglais avait 75 ans. Bulloch est surtout connu pour avoir incarné à l’origine l’emblématique chasseur de primes Boba Fett dans le Guerres des étoiles la franchise. Il est apparu dans L’empire contre-attaque et Le retour du Jedi, portant l’armure préférée des fans. Malgré le temps d’écran minimal de son personnage, il est rapidement devenu un Guerres des étoiles Légende. Alors que Bulloch était l’homme en costume, il n’a pas exprimé Boba Fett. Jason Wingreen a à l’origine fourni la voix du chasseur de primes, et a ensuite été remplacé par Temuera Morrison afin d’apporter une continuité à la trilogie préquelle.

En plus de son travail au sein du Guerres des étoiles univers, Jeremy Bulloch est également apparu dans Docteur Who et Robin de Sherwood. L’acteur est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision au fil des ans, mais il adorait jouer Boba Fett et souhaitait qu’ils n’auraient pas à l’origine tué le personnage dans Le retour du Jedi, même s’il a admis que porter la combinaison était incroyablement inconfortable, notant que le jet pack était extrêmement lourd.

Lors de la représentation de Fett dans l’original Guerres des étoiles trilogie, Jeremy Bulloch s’est inspiré du personnage de Clint Eastwood, The Man with No Name. Le personnage de Boba Fett et d’Eastwood dans une poignée de dollars porter des capes similaires, bercer leur arme, qui est prête à tirer, et se déplacer à un rythme lent et calculé. George Lucas est un grand fan des vieux films occidentaux et était probablement la principale raison pour laquelle Bulloch a pris cette influence, qui est en évidence The Mandalorian, où Boba Fett est bien vivant. Bulloch a toujours su que le chasseur de primes irait bien. Il avait ceci à dire dans une interview en 2016.

« Boba ira bien. Il s’en sortira. S’il y a un problème, il peut sortir. Il n’a pas besoin d’aide. Il peut le faire lui-même. Apparemment, il sort de la fosse de Sarlacc – je n’ai pas Je n’ai pas vraiment suivi les livres parce que, pour être tout à fait honnête, je n’ai pas le temps. Je suis toujours occupé avec quelque chose – petit-enfant là-bas, et celui-là, et un là-bas. lisez un peu à ce sujet, mais je ne suis pas si sérieux, vraiment. Vous pouvez obtenir les informations de l’un des fans. «

Lors de son apparition sur le plateau de The Empire Strikes Back, Jeremy Bulloch n’a pas «trop [direction], juste qu’il est un soldat ou un chasseur de primes. « Bulloch a également joué un garde impérial dans le film, qui est sa seule performance démasquée dans la franchise. » Vous voyez les différents costumes, ils se tiennent tous là. Tu as [director] Irvin Kershner qui est un grand réalisateur, tout simplement très amusant « , se souvient Bulloch. Selon le réalisateur, Kershner était celui qui recherchait les membres de la distribution qui portaient de gros et lourds costumes. Bulloch a également joué le capitaine Jeremoch Colton dans La revanche des Sith.

Jeremy Bulloch a assisté à des conventions partout dans le monde et a adoré parler avec Guerres des étoiles Ventilateurs. Il est apparu fréquemment à Star Wars Celebration et aussi aux week-ends Star Wars au fil des ans, bien qu’il ait ensuite pris sa retraite du circuit des congrès en 2018. «Il reflétait vraiment l’humilité d’un homme simple qui se frayait un chemin à travers l’univers, en costume et en costume, », déclare Quinn Crain, contributeur du Fan Club Boba Fett. Bulloch avait trois fils, dix petits-enfants et vivait à Londres avec sa femme, Maureen. Qu’il repose en paix. La nouvelle de Jeremy Bulloch a été annoncée pour la première fois par le compte Instagram du jeune acteur de Boba Fett Daniel Logan.

