Jeremy Allen White révèle un régime « dégoûtant » pour le rôle de lutteur professionnel dans The Iron Claw

A24 La griffe de fer raconte la véritable histoire de la famille Von Erich, et parmi ceux qui joueront dans le prochain film se trouve Jérémy Allen White. Dans le film, White joue Kerry Von Erich, la légende décédée de la lutte professionnelle qui était également connue pour son surnom, The Texas Tornado. Von Erich était considérablement plus musclé que White, donc pour dépeindre le lutteur de manière convaincante, White a dû subir une transformation physique. Il avait précédemment déclaré qu’il avait dû prendre 40 livres pour le rôle, et maintenant il partage plus de détails sur le régime qu’il s’est également soumis pour atteindre ce physique de lutteur professionnel.





« Manger tout le temps. Comme, ne jamais s’arrêter », a déclaré White à propos de ce qu’il a fallu pour se muscler La griffe de fer, par Esquire. « Le matin, je prenais des gaufres, du beurre d’amande. Au milieu de la journée, je mangeais tout le temps des galettes de dinde et de l’avocat. C’est vraiment dégoûtant. Vous essayez d’en consommer le plus possible, et , pour être honnête, tu ne te sens pas bien. Je m’entraînais aussi, mais, je ne sais pas, essayer de devenir aussi grand, ce n’est pas une façon de vivre.

Pendant que White travaillait, il accorde plus de crédit à sa co-star Zac Efron, qui joue Kevin Von Erich dans le film. White se souvient à quel point Efron était dévoué à sa propre transformation en Von Erich, car il était clair pour lui que c’était au-delà de ce que tout le monde faisait.

« Zac est un maniaque », a déclaré White. Il est tellement concentré et bien informé sur l’entraînement, l’alimentation, tout ça. En termes de transformation physique, je pense qu’il nous a tous fait sauter hors de l’eau. Il a l’air vraiment incroyable dans ce truc. »

La griffe de fer raconte l’histoire des Von Erich

La griffe de fer est écrit et réalisé par Sean Durkin. Son titre vient d’une marque de lutte popularisée par la famille Von Erich, dont le règne dans l’histoire de la lutte professionnelle remonte aux années 1960. Avec White et Efron, le film met également en vedette Harris Dickinson, Lily James, Maura Tierney, Holt McCallany, Stanley Simons, Aaron Dean Eisenberg, Chavo Guerrero Jr. et Maxwell Jacob Friedman, alias MJF.

White a également expliqué pourquoi les gens doivent être « excités » pour le film. En tant que personne qui dit qu’il était lui-même un fan de lutte, White était peut-être un peu trop jeune pour avoir connu l’apogée des Von Erich, il a néanmoins trouvé leur histoire très convaincante lorsqu’il en a appris davantage sur ce qui s’était passé avec la famille légendaire. L’acteur note également à quel point le scénariste-réalisateur est un fan de longue date de la lutte professionnelle et des Von Erich, ce qui en fait la personne idéale pour faire La griffe de fer.

White a déclaré: « Je pense que vous devriez être excité. J’étais un fan de lutte, mais je ne connaissais pas l’histoire des Von Erich, et c’est tellement intéressant, dingue et triste. Sean a fait un beau travail. Il a été un fan de catch et des Von Erich depuis qu’il est gamin, et j’ai donc l’impression qu’il comprend l’histoire si intimement qu’il a eu une très belle perspective dessus. Et c’était génial de travailler avec Zac et Harris [Dickinson]. »

La griffe de fer n’a pas encore de date de sortie fixée par A24.